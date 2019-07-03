Главой Европарламента избран итальянский социалист Сассоли

Итальянец, кандидат от европейских социалистов Давид-Мария Сассоли победил на выборах председателя Европейского парламента (ЕП), объявил глава Европарламента предыдущего состава Антонио Таяни на пленарной сессии законодательной ассамблеи ЕС в среду в Страсбурге.

"Господин Сассоли набрал абсолютное большинство голосов", - сообщил Таяни результат после второго тура голосования.

После этого он пригласил победителя выборов занять председательское кресло.