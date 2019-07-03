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Дальнее зарубежье 03.07.2019 15:12

Главой Европарламента избран итальянский социалист Сассоли

Итальянец, кандидат от европейских социалистов Давид-Мария Сассоли победил на выборах председателя Европейского парламента (ЕП), объявил глава Европарламента предыдущего состава Антонио Таяни на пленарной сессии законодательной ассамблеи ЕС в среду в Страсбурге.

"Господин Сассоли набрал абсолютное большинство голосов", - сообщил Таяни результат после второго тура голосования.

После этого он пригласил победителя выборов занять председательское кресло.

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Тэги: ЭКСПРЕСС, ЕВРОПАРЛАМЕНТ, ГЛАВА, ИЗБРАНИЕ

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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]