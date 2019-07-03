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Дальнее зарубежье 03.07.2019 15:19

Лидер главной оппозиционной партии в Индии ушел с поста

Президент крупнейшей в Индии оппозиционной партии "Индийский национальный конгресс" (ИНК) и внук Индиры Ганди Рахул Ганди сообщил об уходе со своего поста.

"Более я не занимаю пост президента конгресса. Я уже подал в отставку. Рабочий комитет партии должен провести собрание и решить, кто будет новым президентом партии", - приводит издание "Индиан таймс" слова Ганди.

На прошедших весной 2019 года парламентских выборах в Индии победу одержала правящая "Бхаратия джаната парти" (Индийская народная партия, ИНП) премьер-министра Нарендры Моди, получив рекордные для нее 303 места в новом созыве Лок Сабха (нижней палаты парламента). В свою очередь ИНК получил 52 мандата из 543.

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Тэги: ИНДИЯ, ОППОЗИЦИЯ, ЛИДЕР, ОТСТАВКА

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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]