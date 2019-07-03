Казахстан ратифицировал договор о запрещении ядерного оружия

Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев подписал закон "О ратификации Договора о запрещении ядерного оружия", сообщила пресс-служба главы государства в среду.
Договор был подписан в штаб-квартире ООН в Нью-Йорке 7 июля 2017 года с целью принятия юридически обязательного документа, устраняющего пробел в международно-правовом поле по запрету ядерного оружия.
Текст закона публикуется в печати.
Как сообщалось, договор является первым международным документом, который вводит юридический запрет на ядерное оружие.
"Юридический запрет на ядерное оружие, то есть делегитимизация, является первым необходимым шагом на пути к его полному уничтожению. Договор прямо запрещает производство, приобретение, испытание, передачу, хранение и размещение на своей территории ядерного оружия или ядерных взрывных устройств. Также, согласно положениям документа, запрещено как использование ядерного оружия, так и применение угроз по его использованию", - заявил заместитель министра иностранных дел Казахстана Ержан Ашикбаев, представляя документ в нижней палате парламента страны 15 мая.
В числе важных обязательств стран-участниц Договора является недопущение любого размещения, установки или развертывания любого ядерного оружия или ядерных взрывных устройств на своей территории или в любом месте, находящемся под их юрисдикцией или контролем, отмечается в заключении комитета мажилиса по международным делам, обороне и безопасности,
Договор о запрещении ядерного оружия вступит в силу после его ратификации 50 государствами. В настоящее время договор подписан 70 государствами, его ратифицировали 23 страны. Для вступления договора в силу может потребоваться до 4-5 лет.
По словам Ашикбаева, принятие договора стало вынужденной мерой со стороны неядерных государств в ответ на многолетний застой в процессе ядерного разоружения и неспособность ядерных держав найти консенсус по данному вопросу.
"Несмотря на прекращение ядерных испытаний, остается актуальным вопрос разработки новых видов вооружений и средств их доставки", - сказал замминистра, отметив, что медленные темпы ядерного разоружения усугубляются "сохраняющейся ролью ядерного оружия в доктринах обеспечения национальной безопасности государств-обладателей ядерного оружия".
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