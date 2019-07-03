SOCAR увеличила сеть АЗС в Румынии до 43

Компания SOCAR (Госнефтекомпания Азербайджана, ГНКАР) ввела в эксплуатацию новую автозаправочную станцию (АЗС) в Румынии, сообщают румынские СМИ.
«АЗС введена в эксплуатацию в городе Сату-Маре. С учетом данной станции, общее число АЗС под брендом "SOCAR" в Румынии, достигло 43», - отмечается в сообщении.
АЗС оснащена самой современной техникой, оборудованием, быстрыми насосами, а также системой освещения, обеспечивающей низкое энергопотребление, и станцией подзарядки электромобилей.
В настоящее время АЗС под брендом «SOCAR» функционируют в 20 регионах Румынии.
Как сообщалось ранее, SOCAR планирует расширить сеть АЗС в Румынии до 60 точек.
SOCAR начала свою деятельность на рынке розничной торговли нефтепродуктами в Румынии с 2011 года. На сегодняшний день компания создала в стране около 550 рабочих мест и инвестировала в Румынию более 64 млн евро.
Н.Аббасова
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