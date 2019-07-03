Мэр Антальи предложил ввести туристический налог

Мэр турецкой Антальи Мухиттин Бечек выступил за введение налога для туристов, сообщает Turizm Gazetesi.
"Анталью ежегодно посещают 14 млн туристов, которые совершают 100 млн ночевок. Нам необходимо ввести туристический налог по примеру многих городов Европы, это поможет поддерживать городскую инфраструктуру", - цитирует его издание.
По мнению председателя городского совета по туризму Реджепа Явуза, без сбора для туристов Анталья теряет 150-200 млн евро в год.
Как отметили в Ассоциации туроператоров России (АТОР), инициатива мэра Антальи вызывает много вопросов, поскольку "в условиях повышения цен на отдых в Турции делать такие заявления следует с большой осторожностью, чтобы не отпугнуть туристов".
"Идея налога с туристов в Анталье обсуждалась и прежде, назывались суммы по 0,5-1 доллару с туриста за ночь. Тем не менее, пока российским путешественникам волноваться рано, в этом году туристического сбора точно не будет. Его дальнейшая судьба зависит от итогов сезона-2019 и раннего бронирования на 2020 год. Если успехов не будет, о налоге благоразумно "забудут", - считают в АТОР.
В 2018 году в Анталье отдохнуло 4,8 млн россиян. Всего в Турции по итогам этого года ждут более 6 млн туристов из России.
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