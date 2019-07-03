В ЕС осудили авиаудар по центру мигрантов в пригороде Триполи

Евросоюз осуждает авиаудар, осуществленный ранее в среду по центру размещения мигрантов в пригороде ливийской столицы Триполи, говорится в совместном заявлении главы европейской дипломатии Федерики Могерини, члена ЕК по миграции и внутренним делам Димитриса Аврамопулоса и члена ЕК по политике соседства Йоханнеса Хана.

"Эта шокирующая и трагическая атака на центр содержания (мигрантов - ИФ) в Триполи является напоминанием о цене человеческих жизней в вооруженном конфликте в Ливии, а также о тяжелом и уязвимом положении мигрантов, попавших в спираль насилия в стране", - отмечается в документе, распространенном в среду.

"Насилие в отношении гражданских лиц, в том числе беженцев и мигрантов, абсолютно неприемлемо, и мы осуждаем его самым решительным образом", - подчеркивается в заявлении.

Ранее в среду стало известно, что центр размещения мигрантов в Ливии подвергся авиаудару, в результате чего погибли не менее 44 человек. Управление верховного комиссара ООН по делам беженцев сообщило, что оно в высшей степени озабочено определением числа погибших и раненых мигрантов.

В ЛНА, руководимой Халифой Хафтаром, в понедельник заявили о начале бомбардировок с воздуха целей в Триполи после неудавшейся попытки захвата столицы.

После убийства в 2011 году главы Ливии Муаммара Каддафи в стране наблюдается фактическое двоевластие. На востоке работает избранный народом парламент, сформированы свои вооруженные силы - ЛНА. На западе действует правительство национального согласия во главе с Файезом Сарраджем, признанное ООН.