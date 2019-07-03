Мэй заявила, что лично довела до сведения китайских властей обеспокоенность Лондона в связи с ситуацией в Гонконге

Премьер-министр Великобритании Тереза Мэй в среду заявила, что она говорила о ситуации в Гонконге непосредственно с властями КНР.
"Я высказывала обеспокоенность напрямую китайским руководителям... и мы продолжим делать это", - сказала она, отвечая на вопрос в британском парламенте.
"Я думаю, что (пришедшаяся - ИФ) на эту неделю годовщина передачи Гонконга (Китаю - ИФ) напоминает о важности прав и свобод, обозначенных в совместной декларации по Гонконгу; и крайне важно, чтобы значительная автономия жителей Гонконга и права и свободы, указанные в совместной китайско-британской декларации, уважались", - отметила она.
По ее словам, подавляющая часть демонстрантов в Гонконге организовывали мирные манифестации.
Накануне глава МИД Великобритании Джереми Хант заявил, что Пекин столкнется с серьезными последствиями в случае несоблюдения китайско-британской декларации по Гонконгу.
В ответ официальный представитель МИД КНР Гэн Шуан ране в среду заявил, что в Китае негативно восприняли слова Джереми Ханта относительно декларации по вопросу передачи Гонконга.
"Кажется, он (глава МИД Британии - ИФ) фантазирует об исчезнувшей славе британского колониализма", - сказал он журналистам на брифинге.
Ранее в МИД Китая также заявляли, что не приемлют попыток иностранных сил вмешаться в ситуацию в Гонконге.
В свою очередь китайская англоязычная газета China Daily написала в среду, что США и Великобритания лицемерят, призывая к прекращению беспорядков в Гонконге, а на деле они их провоцируют.
Объединённая китайско-британская декларация по вопросу передачи Гонконга была подписана премьером госсовета КНР Чжао Цзыяном и британским премьером Маргарет Тэтчер 19 декабря 1984 года.
В декларации Пекин подтвердил, что возобновит осуществление суверенитета над Гонконгом. Со своей стороны, правительство Великобритании подтвердило передачу Гонконга под юрисдикцию КНР с 1 июля 1997 года.
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