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Дальнее зарубежье 03.07.2019 16:04

Рождаемость в Италии в 2018 году упала до исторического минимума

Число новорожденных в Италии в минувшем году стало самым низким с 1861 года, когда было образовано государство, в то время как население страны является вторым самым старым в мире после Японии.

Согласно данным итальянского статистического ведомства Istat, в 2018 году в Италии родилось менее 440 тыс. детей, что на 4% ниже, чем годом ранее.

По мнению экономистов, сокращение населения в Италии снижает экономический потенциал страны. ВВП Италии еще не вернулся к докризисным значениям (кризис 2008 года), и ожидается, что экономика продолжит стагнировать в текущем году.

"Италии угрожает серьезный демографический спад", - отмечает экономист Capital Economics Джек Аллен. По его мнению, "это окажет давление на долгосрочный потенциал экономики к росту".

Процесс старения населения ускоряется из-за роста эмиграции. С 2014 года количество резидентов Италии сократилось почти на 700 тыс. человек, согласно данным Istat. При этом численность трудоспособного населения снизилась почти на 2%.

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 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
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Тэги: ИТАЛИЯ, НАСЕЛЕНИЕ, РОЖДАЕМОСТЬ


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]