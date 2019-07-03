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СНГ 03.07.2019 16:14

Число жертв наводнения в Иркутской области достигло 20, восемь человек еще ищут - штаб

Почти 30 человек могли погибнуть в наводнении в Иркутской области, сообщили "Интерфаксу" в оперативном штабе на месте ЧС.

"Обнаружены тела 20 человек, включая ребенка. Еще восьмерых, включая ребенка ищут", - сказал собеседник агентства.

Ранее сообщалось о 18 погибших.

Между тем число пострадавших от паводка приблизилась к 2 тыс. человек, "В областной центр медицины катастроф обратились за медпомощью 1962 человека, в том числе 179 детей. Госпитализированы 305 человек, в том числе 52 ребенка", - рассказал представитель штаба.

Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
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Тэги: РОССИЯ, ИРКУТСК, НАВОДНЕНИЕ, ЖЕРТВЫ


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]