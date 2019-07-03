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Финансы 03.07.2019 16:22

Прогноз по сбору соцотчислений в Азербайджане перевыполнен на 14%

В Азербайджане в первом полугодии 2019 года заключено 101,7 тыс. трудовых договоров, что на 7,3% превышает показатель за 2018 год (91,3 тыс. – ИФ), сообщили "Интерфакс-Азербайджан" в министерстве налогов.

В частности, в частном секторе заключено 77 тыс. договоров, что превышает показатель 2018 года на 14%.

«Около 76% заключенных в январе-июне трудовых договоров пришлось на частный сектор. При этом только в июне в частном секторе заключено 11 тыс. договоров. Из 77 тыс. контрактов 26,3% заключены в сфере торговли, 18,9% - услуг, 18,7% - промышленности", - отметили в Минналогов.

В министерстве добавили, что в 2019 году также наблюдается рост в отчислениях на социальное страхование и на страхование от безработицы.

«В январе-мае 2019 года поступления по отчислениям на соцстрахование составили 1 млрд 21,6 млн манатов, что на 18,3% превышает показатель аналогичного периода прошлого года, а прогноз по поступлениям выполнен на 113,8%. При этом поступления от внебюджетных организаций выросли на 18,9% до 667,5 млн манатов, прогноз был выполнен на 117,1%», - отметили в ведомстве.

Поступления в фонд страхования от безработицы за 5 месяцев составили 39 млн манатов (рост на 74,2%).

А.Мамедов

Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
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Тэги: МИННАЛОГОВ, КОНТРАКТЫ, ТРУДОВЫЕ


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]