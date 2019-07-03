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Дальнее зарубежье 03.07.2019 18:15

Папа римский скорбит в связи с гибелью российских подводников

Папа римский Франциск соболезнует семьям российских моряков-подводников, погибших близ Североморска, заявил и.о. директора зала печати Святого престола Алессандро Джизотти.

"Святейший отец был проинформирован о трагедии, произошедшей на российской подводной лодке. Он выражает соболезнования и близость семьям жертв и всем, кто пострадал в этой катастрофе ", - сообщил он.

В минувший вторник в Минобороны РФ сообщили, что 14 моряков-подводников Военно-морского флота погибли при пожаре на научно-исследовательском глубоководном аппарате.

Инцидент произошел 1 июля в российских территориальных водах Баренцева моря на научно-исследовательском глубоководном аппарате, предназначенном для изучения придонного пространства и дна Мирового океана в интересах Военно-морского флота России.

В Минобороны РФ заявили, что благодаря самоотверженным действиям команды очаг возгорания на глубоководном аппарате был ликвидирован. Глубоководный аппарат находится в Североморске - главной базе Северного флота России.

Глава Минобороны Сергей Шойгу накануне доложил президенту России, что трагедия произошла в Баренцевом море в ходе плановых работ по изучению морского дна в российских территориальных водах. "Это необычное судно, мы с вами знаем, это научно-исследовательское судно, экипаж высокопрофессиональный. В соответствии с вашими предварительными докладами из 14 погибших семь - капитаны I ранга, двое - Герои России. Это большая потеря для флота, да и вообще для армии", - сказал Владимир Путин на встрече с Шойгу.

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Тэги: ВАТИКАН, ПОНТИФИК, РОССИЯ, СОБОЛЕЗНОВАНИЯ


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]