Путин провел встречу с председателем Великого национального собрания Турции

Президент РФ Владимир Путин встретился в среду с председателем Великого национального собрания Турции Мустафой Шентопом.

Глава российского государства поприветствовал Шентопа перед форумом "Развитие парламентаризма".

Ранее глава парламента Турции провел встречи со спикером Совета Федерации Валентиной Матвиенко и председателем Госдумы Вячеславом Володиным. По итогам этих переговоров стороны подписали регламент о создании российско-турецкой парламентской комиссии высокого уровня.

В работе форума, который стартовал в Москве 1 июля, участвуют около 800 парламентариев и экспертов из 132 государств, а также руководители ПАСЕ разных лет.