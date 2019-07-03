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СНГ 03.07.2019 18:47

ЕС обещает помочь новым властям Молдовы, в том числе, финансами

Европейский комиссар по вопросам расширения и политики добрососедства Йоханнис Хан заявил, что ЕС окажет помощь Молдавии, в том числе, финансовую поддержку.

"Все зависит от скорости выполнения условий в области соблюдения принципов правового государства, экономического развития, реформы юстиции и обеспечения плюрализма СМИ. Правительство должно сосредоточить усилия на обеспечении благоприятных условий для граждан, чтобы им не приходилось покидать страну в поисках денег, а их дети не оставались без присмотра родителей на долгие годы. Такую картину ЕС не желает видеть в европейской стране XXI века", - сказал еврокомиссар в среду на совместной пресс-конференции с премьер-министром Майей Санду.

Для Молдавии настало время смотреть в будущее, а первые действия нового руководства страны внушают оптимизм, отметил Хан, указав на слаженные действия премьера и правительства Молдавии, а также президента и его команды, которые сделали все необходимое, чтобы обеспечить мирный переход власти.

"ЕС поддерживает амбициозные планы правительства Молдавии, понимая и серьезные вызовы, с которыми придется столкнуться. Действия правительства Молдавии в последние недели доказали, что новые власти готовы самоотверженно выполнять повестку реформ, заложенных в соглашении об ассоциации с ЕС. Мы приветствуем настойчивость премьер-министра в ее желании ускорить процесс реформ по деполитизации государственных учреждений, обеспечении независимости юстиции и борьбы с коррупцией, которая пустила глубокие корни. Коррупция - наиболее серьезный вызов, на который должно ответить новое правительство", - сказал Хан.

"Я заверил госпожу премьер-министра, что ЕС хорошо осведомлен о тех трудностях, с которыми сталкивается правительство РМ. Молдове предстоит тяжелый путь, но она может рассчитывать на поддержку Евросоюза - как политическую, так и финансовую", - сообщил еврокомиссар.

Хан приезжал в Кишинев 3 июня. В тот же день в Молдавии находились вице-премьер-министр РФ Дмитрий Козак и директор бюро Восточной Европы госдепартамента США Бред Фреден (Bradley Freden). После их визитов удалось начать переговоры о создании правящей коалиции между правым блоком ACUM, одним из лидеров которого является Майя Санду, и Партией социалистов Игоря Додона. Им удалось сформировать новое правительство и сместить правительство Демпартии, лидером которой является молдавский олигарх Владимир Плахотнюк.

Новое правительство приступило к работе 15 июня, а лидеры демпартии спешно покинули страну.

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Тэги: МОЛДАВИЯ, ЕС, ПОМОЩЬ


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