Восемь человек арестованы в Гонконге за публикацию персональных данных полицейских

В Гонконге арестованы восемь человек за распространение в Интернете личных данных сотрудников полиции, сообщает в среду агентство Associated Press (AP).
По данным полиции, были опубликованы сведения о месте жительства и информация с удостоверений личности стражей правопорядка. После этого в адрес их семей стали поступать угрозы.
AP отмечает, что раскрытие личной информации полицейских произошло после массовых акций протеста в Гонконге, в ходе которых полиция применяла силу для разгона демонстрантов.
Демонстранты в свою очередь требуют независимого расследования обстоятельств применения силы на митингах представителями властей, добавляет AP.
Массовые демонстрации начались в Гонконге утром 1 июля, люди вышли на улицы и перекрыли ряд магистралей.
Демонстрации были приурочены к годовщине возвращения Великобританией Китаю Гонконга 1 июля 1997 года, который получил статус специального административного района Китая сроком на 50 лет в соответствии с провозглашенным Пекином курсом "одна страна, две системы".
В последние недели жители Гонконга устраивали массовые манифестации, протестуя против поправок к закону об экстрадиции. Согласно поправкам, гонконгские власти получали право выдавать странами и материковой части Китая, с которыми у них нет соглашений об экстрадиции, укрывающихся на территории Гонконга подозреваемых в совершении преступлений. В связи с массовыми протестами против принятия этих поправок их рассмотрение было отложено.
В ночь на вторник по местному времени полиция Гонконга восстановила контроль над зданием местного законодательного собрания, которое ранее штурмом заняли участники протестов.
Стражи порядка, применив слезоточивый газ и дубинки, вывели из здания всех протестующих, которые нанесли значительный материальный ущерб парламенту: поломана мебель и оргтехника, стены расписаны граффити.
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