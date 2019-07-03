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Дальнее зарубежье 03.07.2019 16:52

Восемь человек арестованы в Гонконге за публикацию персональных данных полицейских

В Гонконге арестованы восемь человек за распространение в Интернете личных данных сотрудников полиции, сообщает в среду агентство Associated Press (AP).

По данным полиции, были опубликованы сведения о месте жительства и информация с удостоверений личности стражей правопорядка. После этого в адрес их семей стали поступать угрозы.

AP отмечает, что раскрытие личной информации полицейских произошло после массовых акций протеста в Гонконге, в ходе которых полиция применяла силу для разгона демонстрантов.

Демонстранты в свою очередь требуют независимого расследования обстоятельств применения силы на митингах представителями властей, добавляет AP.

Массовые демонстрации начались в Гонконге утром 1 июля, люди вышли на улицы и перекрыли ряд магистралей.

Демонстрации были приурочены к годовщине возвращения Великобританией Китаю Гонконга 1 июля 1997 года, который получил статус специального административного района Китая сроком на 50 лет в соответствии с провозглашенным Пекином курсом "одна страна, две системы".

В последние недели жители Гонконга устраивали массовые манифестации, протестуя против поправок к закону об экстрадиции. Согласно поправкам, гонконгские власти получали право выдавать странами и материковой части Китая, с которыми у них нет соглашений об экстрадиции, укрывающихся на территории Гонконга подозреваемых в совершении преступлений. В связи с массовыми протестами против принятия этих поправок их рассмотрение было отложено.

В ночь на вторник по местному времени полиция Гонконга восстановила контроль над зданием местного законодательного собрания, которое ранее штурмом заняли участники протестов.

Стражи порядка, применив слезоточивый газ и дубинки, вывели из здания всех протестующих, которые нанесли значительный материальный ущерб парламенту: поломана мебель и оргтехника, стены расписаны граффити.

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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]