Сторонники Атамбаева требуют отставки правительства Киргизии

Более двух тысяч человек, собравшихся в среду на митинг, организованный членами основанной экс-президентом Киргизии Алмазбеком Атамбаевым Социал-демократической партии (СДПК), потребовали немедленной отставки правительства и освобождения находящихся под стражей по обвинению в коррупции членов СДПК.
Как сообщает корреспондент "Интерфакса", митинг прошел у офиса бывшего президента в промышленной части Бишкека.
Собравшихся держали в руках плакаты на киргизском и русском языках: "Старая элита должна уйти", "Дорогу новым молодым лидерам", "Соке (сокращенное имя президента Сооронбая Жээнбекова - ИФ) - уходи на отдых". Они активно поддерживали призывы к отставке главы государства и парламента, периодически скандировали "Жээнбеков уходи", "Жоргоку Кенеш - в отставку".
Собравшиеся встретили аплодисментами и громкими криками появление и выступление на акции экс-президента Атамбаева.
Они также поддержали одобрительными возгласами выдвинутые бывшим главой государства требования об отставке руководства Госкомитета национальной безопасности и кабинета министров и формирования "Народного правительства". Они также поддержали требование о немедленном освобождении "незаконно содержащихся под стражей бывшего премьер-министра Сапара Исакова, бывшего мэра Кубанычбека Кулматова", которых экс-президент назвал "политическими оппонентами правящего режима".
В принятой резолюции участники митинга потребовали от президента Киргизии "прекратить беззаконие и вернуть государственные органы в правовое поле". В также в резолюции содержаться требования отставки правительства и обновления политической элиты за счет молодых кадров, обеспечить справедливое расследование всех резонансных дел за последние годы, а также "провести люстрацию высокопоставленных чиновников и депутатов, дискредитировавших государственную власть".
"В случае невыполнения вышеуказанных требований в двухмесячный срок, Народному штабу (созданному в поддержку бывшего президента - ИФ) поручается организовать массовые акции протеста по всей стране с требованием досрочной отставки президента Сооронбая Жээнбекова и роспуска парламента", - говорится в резолюции, текст которой поступил в "Интерфакс".
По оценкам организаторов, митинг прошел без нарушений общественного порядка.
27 июня парламент Киргизии 103 голосами принял решение о снятии неприкосновенности с Атамбаева за действия на посту главы государства, в которых Генеральная прокуратура страны нашла признаки коррупции. Уголовное дело в отношении Атамбаева еще не возбуждено.
Бывший президент назвал все обвинения против него "абсурдом" и заявил, что не намерен принимать участие в следственных действиях и приходить на допрос в прокуратуру. Сторонники Атамбаева создали Народный штаб в его поддержку.
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