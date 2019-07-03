Газпром подписал с Туркменгазом 5-летний контракт на покупку 5,5 млрд куб. м в год туркменского газа

"Газпром"подписал с "Туркменгазом" пятилетний контракт на закупку туркменского газа в объеме 5,5 млрд кубометров в год, говорится в сообщении российской компании.

Контракт заключен 1 июля на срок до 30 июня 2024 года.

"Газпром" возобновил закупки туркменского газа в апреле 2019 года. Объем поставок в рамках краткосрочного контракта с 15 апреля по 30 июня составил 1,2 млрд куб. м.

До 2009 года "Газпром" был крупнейшим покупателем туркменского газа, импортируя порядка 40 млрд куб. м в год. С 2009 года "Туркменгаз" стал экспортировать "голубое топливо" по ценам, ориентированным на мировой рынок. После чего "Газпром экспорт" резко сократил прием туркменского природного газа, что привело, по мнению туркменских специалистов, к аварии на газопроводе Средняя Азия - Центр (САЦ). В результате поставки были приостановлены и возобновлены уже в начале 2010 года, но в значительно меньших объемах. "Газпром" стал снижать объемы до уровня 10-11 млрд куб. м в год, а в 2015 году годовой объем сократился до 4 млрд куб. м.

В июне 2015 года "Газпром экспорт" инициировал арбитраж о пересмотре цены на туркменский газ, поставленный с 2010 по 2015 год.

С начала 2016 года "Газпром" прекратил прием туркменского газа, взяв "контрактную паузу" до конца 2018 года. Арбитражное разбирательство между "Газпром экспортом" и "Туркменгаз" также было временно приостановлено с целью нахождения взаимоприемлемого решения о дальнейшем сотрудничестве вне рамок арбитражного процесса.

"Газпром экспорт" и "Туркменгаз" 31 января 2019 года подписали соглашение о прекращении арбитражного разбирательства и направили соответствующее уведомление в адрес арбитражного трибунала.