Движение по железнодорожной трассе Париж-Милан прервано из-за оползня

Движение поездов на линии Париж-Милан временно закрыто на ремонтные работы из-за оползня, сошедшего на железную дорогу в Савойе, сообщает в среду BFM TV.
Национальная компания французских железных дорог объявила, что железнодорожное движение закрыто как минимум на несколько недель.
На территории трех департаментов Северных Альп, включая Савойю, объявлен оранжевый уровень опасности.
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