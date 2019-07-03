Движение по железнодорожной трассе Париж-Милан прервано из-за оползня

Движение поездов на линии Париж-Милан временно закрыто на ремонтные работы из-за оползня, сошедшего на железную дорогу в Савойе, сообщает в среду BFM TV.

Национальная компания французских железных дорог объявила, что железнодорожное движение закрыто как минимум на несколько недель.

На территории трех департаментов Северных Альп, включая Савойю, объявлен оранжевый уровень опасности.