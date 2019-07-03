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Транспорт и связь 03.07.2019 17:21

АБР ожидает увеличения средней скорости грузовых поездов по маршруту Баку-госграница с Россией до 60 км/ч

Азиатский банк развития (АБР) ожидает, что к 2022 году средняя скорость грузоперевозок по маршруту Баку-госграница с Россией увеличится до 60 км/ч, сообщили "Интерфакс-Азербайджан" в АБР.

«По данным на 2014 год, которые взяты за базовый показатель, средняя скорость грузоперевозок по маршруту Баку-госграница с Россией в рамках транспортного коридора Север-Юг составляла всего 25 км/ч. Мы ожидаем, что в результате реализации ряда мер по развитию железнодорожной системы Азербайджана, средняя скорость возрастет к 2022 году до 60 км/ч», - отметил в АБР.

Специалисты банка также ожидают к 2021 году роста на 35% грузопотока по автомобильным маршрутам Баку-госграница с Грузией и Баку-госграница с Ираном.

Транспортный коридор «Север-Юг» призван соединить Северную Европу с Юго-Восточной Азией, в том числе объединить железные дороги Азербайджана, Ирана и России. На первом этапе по коридору планируется транспортировать 5 млн тонн грузов в год, в дальнейшем - более 10 млн тонн.

Азербайджан является членом АБР с 1999 года. За период сотрудничества банк предоставил республике кредитов на сумму $4,2 млрд.

А.Мамедов

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Тэги: АБР, ГРУЗОПОТОК

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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]