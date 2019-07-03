Количество действующих нефтегазовых установок в мире в июне выросло - Baker Hughes

Число действующих нефтяных и газовых буровых установок в мире в июне увеличилось, в том числе благодаря включению в расчеты Украины, свидетельствуют данные американской нефтесервисной компании Baker Hughes.

В среднем в минувшем месяце в мире работало 2221 установка против 2182 в мае. При этом июньский уровень на 69 выше показателя за аналогичный месяц 2018 года.

В том числе в США количество установок в прошлом месяце сократилось на 17 относительно мая и составило 969, что является минимумом с начала 2018 года. Между тем в Канаде показатель повысился на 44 - до 114 буровых. Таким образом, на долю Северной Америки в настоящее время приходится 48,8% работающих в мире буровых против 48,4% месяцем ранее.

Количество установок за минувший месяц в Африке уменьшилось на 7 (до 116 буровых), в Азиатско-Тихоокеанском регионе - на 1 (до 227). Между тем на Ближнем Востоке их число выросло на 3 (до 413, максимум с декабря 2015 года), в Латинской Америке - на 10 (до 189), в Европе - на 7 (до 193).

Как сообщалось, с 7 июня компания включает в свои расчеты число буровых на Украине, при этом пересчета сводных данных по Европе за прошлые периоды в связи с этим не проводилось.

Baker Hughes публикует данные о действующих буровых установках с 1944 года. Сначала компания собирала информацию только в США и Канаде, с 1975 года - по всему миру в целом.

Среднемесячное число действующих нефтяных и газовых буровых установок в мире в 2018 году увеличилось по итогам второго года подряд и составляло 2211. По итогам 2016 года был зафиксирован минимальный показатель за 17 лет - 1593 буровые. В 2014 году в мире работало максимальное с 1985 года число установок - 3578.