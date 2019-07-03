В Иране выразили соболезнования в связи с гибелью российских подводников

Тегеран приносит соболезнования России и ее гражданам в связи с гибелью моряков-подводников, сообщает в среду МИД Ирана.

Официальный представитель МИД Аббас Мусави "выразил соболезнования и сочувствие российскому народу и правительству, в особенности семьям погибших, в связи с трагическим инцидентом", говорится в сообщении МИД.

В минувший вторник в Минобороны РФ сообщили, что 14 моряков-подводников Военно-морского флота погибли при пожаре на научно-исследовательском глубоководном аппарате.

Инцидент произошел 1 июля в российских территориальных водах Баренцева моря на научно-исследовательском глубоководном аппарате, предназначенном для изучения придонного пространства и дна Мирового океана в интересах Военно-морского флота России.

В Минобороны РФ заявили, что благодаря самоотверженным действиям команды очаг возгорания на глубоководном аппарате был ликвидирован. Глубоководный аппарат находится в Североморске - главной базе Северного флота России.

Глава Минобороны Сергей Шойгу накануне доложил президенту России, что трагедия произошла в Баренцевом море в ходе плановых работ по изучению морского дна в российских территориальных водах. "Это необычное судно, мы с вами знаем, это научно-исследовательское судно, экипаж высокопрофессиональный. В соответствии с вашими предварительными докладами из 14 погибших семь - капитаны I ранга, двое - Герои России. Это большая потеря для флота, да и вообще для армии", - сказал Владимир Путин на встрече с Шойгу.