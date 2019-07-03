Туристический налог для иностранцев введут на трех островах провинции Бали с 7 июля

Туристический налог в размере $1,7 с человека будут взимать на трех островах провинции Бали в Индонезии с 7 июля, деньги пойдут на развитие инфраструктуры курортов, сообщает газета The Jakarta Post.
"Острова Нуса Пенида, Нуса Лембонган и Нуса Ченинган в проливе Бадунг являются одними из самых популярных туристических направлений на Бали, ежедневно их посещают тысячи туристов. Начиная с понедельника, 7 июля, иностранные туристы должны будут оплатить туристический сбор, чтобы посетить острова. Так, налог для взрослого составит $1,7, а для ребенка - доллар", - пишет издание.
Как отмечает газета, налог не надо будет платить посуточно, как это делают в Европе. Достаточно один раз внести деньги, чтобы посетить все три острова. Средства будут направлены на развитие их инфраструктуры, улучшение условий пребывания туристов.
По словам Ненги Сукаста, руководителя турофиса округа Клункунг, острова предлагают разнообразный отдых. Нуса Лембонган - серфинг и пляжные вечеринки, Нуса Ченинган - спокойный отдых с подводными развлечениями, а Нуса Пенида - экскурсии. "Надеемся, что иностранные туристы не будут протестовать, поскольку мера поможет сделать более комфортным их пребывание на островах", - цитирует The Jakarta Post Сукаста.
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