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Туризм 03.07.2019 17:47

Число посетивших Грузию в первом полугодии граждан Азербайджана превысило 620 тыс. человек

Грузию в январе-июне 2019 года посетили 622,8 тыс. граждан Азербайджана, сообщает в среду Национальная администрация туризма республики.

По числу граждан, посетивших Грузию за шесть месяцев текущего года, Азербайджан занял второе место. На первом месте – граждане России (691,6 тыс. человек), на третьем - Армении (531 тыс. человек), на четвертом - Турции (499,6 тыс. человек), на пятом - Украины (82,8 тыс. человек).

По информации ведомства, значительный рост туристов зафиксирован из европейских стран, в частности, из Австрии, Германии, Польши, Великобритании, Латвии, Нидерландов, а также из Казахстана, Белоруссии, Индии, Китая, Кореи, Израиля, Саудовской Аравии и США.

Всего Грузию в январе-июне 2019 года посетили 3 млн 862,4 тыс. иностранцев, что на 8,4% больше, чем за тот же период прошлого года. Из них туристов, то есть тех, кто провел в республике более 24 часов, было 2 млн 127,1 тыс. человек (рост на 10%), остальные были визитеры другой категории или побывали в республике транзитом.

Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
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Тэги: ГРУЗИЯ, АЗЕРБАЙДЖАН, ТУРИСТЫ, СТАТИСТИКА


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]