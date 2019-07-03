Число посетивших Грузию в первом полугодии граждан Азербайджана превысило 620 тыс. человек

Грузию в январе-июне 2019 года посетили 622,8 тыс. граждан Азербайджана, сообщает в среду Национальная администрация туризма республики.
По числу граждан, посетивших Грузию за шесть месяцев текущего года, Азербайджан занял второе место. На первом месте – граждане России (691,6 тыс. человек), на третьем - Армении (531 тыс. человек), на четвертом - Турции (499,6 тыс. человек), на пятом - Украины (82,8 тыс. человек).
По информации ведомства, значительный рост туристов зафиксирован из европейских стран, в частности, из Австрии, Германии, Польши, Великобритании, Латвии, Нидерландов, а также из Казахстана, Белоруссии, Индии, Китая, Кореи, Израиля, Саудовской Аравии и США.
Всего Грузию в январе-июне 2019 года посетили 3 млн 862,4 тыс. иностранцев, что на 8,4% больше, чем за тот же период прошлого года. Из них туристов, то есть тех, кто провел в республике более 24 часов, было 2 млн 127,1 тыс. человек (рост на 10%), остальные были визитеры другой категории или побывали в республике транзитом.
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