Алиев возлагает надежды на Трампа в карабахском урегулировании

Президент Азербайджана Ильхам Алиев возлагает большие надежды на усилия США в урегулировании армяно-азербайджанского нагорно-карабахского конфликта.

Алиев поздравил президента Дональда Трампа с Днем независимости США.

«Мы возлагаем большие надежды на США, как страну-сопредседателя Минской группы ОБСЕ и лично на Вас, господин президент (Трамп – ИФ), по мирному и справедливому урегулированию конфликта в соответствии с нормами международного права в рамках территориальной целостности нашей страны»,- говорится в тексте поздравления.

Алиев также отметил, что Азербайджан и США связывают дружеские и партнерские отношения.

«Сотрудничество в ряде сфер вызывающих взаимный интерес носит характер стратегического партнерства. Мы намерены продолжать наши многосторонние усилия по обеспечению международной безопасности и борьбе с терроризмом. Проект «Южный газовый коридор», который успешно реализован и инициатором, которого были мы, вносит большой вклад в обеспечение энергетической безопасности Европы. Поддержка США наших проектов по диверсификации источников энергии и их транспортировки имеет для нас большое значение», - отметил азербайджанский лидер.

.Алиев пожелал Трампу крепкого здоровья и успехов.

Б.Рустамбеков