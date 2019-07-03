Алиев возлагает надежды на Трампа в карабахском урегулировании

Президент Азербайджана Ильхам Алиев возлагает большие надежды на усилия США в урегулировании армяно-азербайджанского нагорно-карабахского конфликта.
Алиев поздравил президента Дональда Трампа с Днем независимости США.
«Мы возлагаем большие надежды на США, как страну-сопредседателя Минской группы ОБСЕ и лично на Вас, господин президент (Трамп – ИФ), по мирному и справедливому урегулированию конфликта в соответствии с нормами международного права в рамках территориальной целостности нашей страны»,- говорится в тексте поздравления.
Алиев также отметил, что Азербайджан и США связывают дружеские и партнерские отношения.
«Сотрудничество в ряде сфер вызывающих взаимный интерес носит характер стратегического партнерства. Мы намерены продолжать наши многосторонние усилия по обеспечению международной безопасности и борьбе с терроризмом. Проект «Южный газовый коридор», который успешно реализован и инициатором, которого были мы, вносит большой вклад в обеспечение энергетической безопасности Европы. Поддержка США наших проектов по диверсификации источников энергии и их транспортировки имеет для нас большое значение», - отметил азербайджанский лидер.
.Алиев пожелал Трампу крепкого здоровья и успехов.
Б.Рустамбеков
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