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Дальнее зарубежье 03.07.2019 20:12

Трамп вновь обвинил Китай и Европу в манипулировании валютными курсами

Президент США Дональд Трамп вновь обвинил Китай и Европу в валютных манипуляциях.

"Китай и Европа играют в большую игру валютных манипуляций и вливают деньги в свои системы, чтобы лучше конкурировать с США", - написал Трамп в своем Твиттере.

"Мы должны соответствовать или продолжать оставаться болванами, которые удобно сидят и вежливо смотрят, как другие страны играют свою игру, как они это делали многие годы", - написал Трамп.

Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
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Тэги: США, ТРАМП, ВАЛЮТА, ЗАЯВЛЕНИЕ


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]