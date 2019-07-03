Трамп вновь обвинил Китай и Европу в манипулировании валютными курсами

Президент США Дональд Трамп вновь обвинил Китай и Европу в валютных манипуляциях.

"Китай и Европа играют в большую игру валютных манипуляций и вливают деньги в свои системы, чтобы лучше конкурировать с США", - написал Трамп в своем Твиттере.

"Мы должны соответствовать или продолжать оставаться болванами, которые удобно сидят и вежливо смотрят, как другие страны играют свою игру, как они это делали многие годы", - написал Трамп.