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Происшествия 03.07.2019 19:05

Сотрудник таможни Азербайджана за получение взятки освобожден от занимаемой должности

Сотрудник Государственного таможенного комитета (ГТК) Азербайджана освобожден от занимаемой должности за получение взятки.

«28 июня в Главное оперативно-следственное управление поступила информации о том, что сотрудник Главной службы таможенной охраны, майор Думан Шейхов для ускорения процедуры проверки прибывшего контейнера с велосипедами, взял у представителя компании «İrsad Trade 2018» 400 манатов», - отмечается в сообщении ГТК.

В результате проведенных сотрудниками Главного оперативно-следственного управления ГТК оперативных мероприятий, Шейхов был задержан и начато расследование по факту получения взятки.

В сообщении говорится, что в ходе допроса Шейхов признал получение взятки в 400 манатов, чтобы ускорить процедуру таможенной проверки и выгрузки в торговом центре «Садарак». Он добровольно предоставил оперативникам 4 купюры номиналом в 100 манатов, которые незаконно получил от представителя компании.

Соответствующим приказом председателя ГТК майор Шейхов был освобожден от занимаемой должности. Собранные по делу материалы были направлены в Генеральную прокуратуру для дачи юридической оценки.

Б.Рустамбеков

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Тэги: АЗЕРБАЙДЖАН, ТАМОЖНЯ, ВЗЯТКА, ДЕЛО


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]