Сотрудник таможни Азербайджана за получение взятки освобожден от занимаемой должности

Сотрудник Государственного таможенного комитета (ГТК) Азербайджана освобожден от занимаемой должности за получение взятки.
«28 июня в Главное оперативно-следственное управление поступила информации о том, что сотрудник Главной службы таможенной охраны, майор Думан Шейхов для ускорения процедуры проверки прибывшего контейнера с велосипедами, взял у представителя компании «İrsad Trade 2018» 400 манатов», - отмечается в сообщении ГТК.
В результате проведенных сотрудниками Главного оперативно-следственного управления ГТК оперативных мероприятий, Шейхов был задержан и начато расследование по факту получения взятки.
В сообщении говорится, что в ходе допроса Шейхов признал получение взятки в 400 манатов, чтобы ускорить процедуру таможенной проверки и выгрузки в торговом центре «Садарак». Он добровольно предоставил оперативникам 4 купюры номиналом в 100 манатов, которые незаконно получил от представителя компании.
Соответствующим приказом председателя ГТК майор Шейхов был освобожден от занимаемой должности. Собранные по делу материалы были направлены в Генеральную прокуратуру для дачи юридической оценки.
Б.Рустамбеков
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