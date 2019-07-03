Вход для подписчиков
Эта новость доступна только подписчикам.
Чтобы прочитать ее, войдите под своим аккаунтом или зарегистрируйтесь.
Логин
Пароль
Неверный логин или пароль
О нас
 
Вход для подписчиков
Главная
Политика


Экономика


Общество


Регионы страны


За рубежом


Эксклюзив


Пресс-релиз


Анонсы


Точка зрения


Руководство


Архив



Курсы валют

USD   1.7 EUR   1.919 RUR   0.0268 GBR   2.1401 TRY   0.3005

Цена на нефть

    $/bbl WTI 56.25 -2.84 Brent 62.40 -2.66

Погода в Баку

  ночь день

Регион 03.07.2019 19:52

ЕС осудил запрет авиасообщения России с Грузией

Официальный представитель Европейской внешнеполитической службы (ЕВС) заявил, что недавние события в отношениях между РФ и Грузией могут оказать негативное влияние на граждан двух стран.

"Мы считаем решение России о запрете полетов в Грузию с 8 июля неоправданным и несоразмерным", - говорится в коммюнике, распространенном в среду в Брюсселе.

Кроме того, отмечается в заявлении, "ограничения, которые были введены в отношении двух контрольно-пропускных пунктов на абхазской административной границе с 27 июня, серьезно сказываются на свободе передвижения и создают дополнительные трудности для населения, затронутого конфликтом".

В ЕВС считают, что их нужно отменить, чтобы избежать дальнейших гуманитарных трудностей.

В документе подчеркивается, что начавшийся в среду раунд женевских консультаций "должен эффективно использоваться для снижения напряженности и улучшения положения пострадавшего населения".

"Приверженность Европейского союза мирному урегулированию конфликтов в Грузии остается неизменной. Европейский союз вновь заявляет о своей твердой поддержке суверенитета и территориальной целостности Грузии в пределах ее международно признанных границ", - заявил представитель ЕВС.

20 июня в Тбилиси произошли беспорядки, вызванные приездом в Грузию делегации российских депутатов для участия в Межпарламентской ассамблее православия (МАП). Ее возглавлял депутат Госдумы РФ Сергей Гаврилов. Заседание проходило в здании парламента Грузии, и Гаврилов занял положенное по регламенту место спикера, что вызвало возмущение грузинской оппозиции.

Протестующие с антироссийскими лозунгами пытались штурмовать здание парламента, но были отброшены силами правопорядка. Спецназ применил против участников акции акустические пушки, слезоточивый газ и водометы, а также резиновые пули. По данным Минздрава Грузии, в ходе столкновений пострадали 240 человек, в том числе 80 полицейских, а МВД республики сообщило о 305 задержанных в ходе акции протеста.

21 июня президент РФ Владимир Путин подписал указ, временно запрещающий с 8 июля российским авиакомпаниям выполнять перевозки россиян с территории РФ на территорию Грузии. Туроператорам и турагентам рекомендовано воздерживаться от продаж туристического продукта, предусматривающего перевозки граждан в Грузию.

Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]
Версия для печати
Тэги: ЕС, РОССИЯ, ГРУЗИЯ, АВИАСООБЩЕНИЕ


Похожие новости


Могерини обвиняет власти Сирии в ударах по лагерям беженцев, школам и больницам на северо-западе страны Путин продлил на 2020 год действие контрсанкций в отношении ЕС РФ и ЕС создают рабочую группу для перехода на рубли и евро в расчетах, в том числе за энергоносители Еврокомиссия предложила продлить санкции против России за события в Крыму до 2020 года - СМИ Европейский механизм расчетов по Ирану пока в реальности себя не проявил - Чижов Европарламент заявил, что Россия больше не является стратегическим партнером ЕС

Политика

Экономика

Общество

Регионы страны

Эксклюзив

Пресс-релиз

Анонсы

Точка зрения

© Interfax-Azerbaijan
2006-2019
Контакты
Реклама на сайте
Вакансии
   
Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]