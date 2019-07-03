Цены на нефть сократили подъем на данных о запасах в США, Brent на уровне $63,06 за баррель

Цены на нефть сократили подъем на торгах в среду на данных о более слабом, чем ожидалось, сокращении запасов нефти в США.

Стоимость августовских фьючерсов на нефть Brent на лондонской бирже ICE Futures в среду составила $63,06 за баррель, что на $0,66 (1,06%) выше уровня предыдущей сессии.

Фьючерсы на нефть WTI на июль на Нью-йоркской товарной бирже (NYMEX) подорожали к этому времени на $0,23 (0,41%) - до $56,48 за баррель.

До публикации данных о резервах нефти Brent торговалась на уровне $63,41 за баррель, WTI - $57 за баррель.

Запасы нефти в США за неделю, завершившуюся 28 июня, снизились на 1,1 млн баррелей, свидетельствуют данные Минэнерго. Эксперты, опрошенные S&P Global Platts, в среднем прогнозировали их падение на 3,7 млн баррелей.

Запасы на терминале в Кушинге, где хранится торгуемая на NYMEX нефть, увеличились на 652 тыс. баррелей.

Добыча нефти в США на прошлой неделе выросла на 100 тыс. баррелей в сутки (б/с) - до 12,2 млн б/с.

Резервы бензина в Штатах уменьшились на 1,6 млн баррелей, дистиллятов - выросли на 1,4 млн баррелей. Аналитики в среднем ожидали снижения запасов бензина на 2,4 млн баррелей, дистиллятов - на 1,4 млн баррелей