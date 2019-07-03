Неучастие Армении в сессии Комитета Всемирного наследия ЮНЕСКО в Баку – политическое решение – МИД Азербайджана

Требования армянской стороны о дополнительных мерах безопасности для участия в работе 43-й сессии Комитета Всемирного наследия ЮНЕСКО в Баку, это политическое решение, направленное на неучастие на международном мероприятии организованном Азербайджаном на самом высоком уровне, заявила пресс-секретарь министерства иностранных дел Азербайджана Лейла Абдуллаева.

«Если МИД Армении не имеет информации о технических правилах и процедурах проведения сессии комитета Всемирного наследия, было бы хорошо, если бы они обратились в Секретариат ЮНЕСКО, чтобы узнать, что общие и универсальные гарантии предоставляются всем участникам таких мероприятий и специальные условия не применяются к отдельным странам»,- сказала Абдуллаева, комментируя вопрос неучастия Армении в работе 43-й сессии Комитета Всемирного наследия ЮНЕСКО в Баку.

Пресс-секретарь МИД также отметила, что Азербайджан как страна-хозяйка мероприятия, подписало соответствующее соглашение с ЮНЕСКО.

«Соглашение наряду с организационными вопросами также предусматривает предоставление гарантий безопасности всем участникам мероприятия без каких-либо исключений»,- сказала Абдуллаева.

Б.Рустамбеков