Неучастие Армении в сессии Комитета Всемирного наследия ЮНЕСКО в Баку – политическое решение – МИД Азербайджана

Требования армянской стороны о дополнительных мерах безопасности для участия в работе 43-й сессии Комитета Всемирного наследия ЮНЕСКО в Баку, это политическое решение, направленное на неучастие на международном мероприятии организованном Азербайджаном на самом высоком уровне, заявила пресс-секретарь министерства иностранных дел Азербайджана Лейла Абдуллаева.
«Если МИД Армении не имеет информации о технических правилах и процедурах проведения сессии комитета Всемирного наследия, было бы хорошо, если бы они обратились в Секретариат ЮНЕСКО, чтобы узнать, что общие и универсальные гарантии предоставляются всем участникам таких мероприятий и специальные условия не применяются к отдельным странам»,- сказала Абдуллаева, комментируя вопрос неучастия Армении в работе 43-й сессии Комитета Всемирного наследия ЮНЕСКО в Баку.
Пресс-секретарь МИД также отметила, что Азербайджан как страна-хозяйка мероприятия, подписало соответствующее соглашение с ЮНЕСКО.
«Соглашение наряду с организационными вопросами также предусматривает предоставление гарантий безопасности всем участникам мероприятия без каких-либо исключений»,- сказала Абдуллаева.
Б.Рустамбеков
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