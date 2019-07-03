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Карабахский конфликт 03.07.2019 20:22

Неучастие Армении в сессии Комитета Всемирного наследия ЮНЕСКО в Баку – политическое решение – МИД Азербайджана

Требования армянской стороны о дополнительных мерах безопасности для участия в работе 43-й сессии Комитета Всемирного наследия ЮНЕСКО в Баку, это политическое решение, направленное на неучастие на международном мероприятии организованном Азербайджаном на самом высоком уровне, заявила пресс-секретарь министерства иностранных дел Азербайджана Лейла Абдуллаева.

«Если МИД Армении не имеет информации о технических правилах и процедурах проведения сессии комитета Всемирного наследия, было бы хорошо, если бы они обратились в Секретариат ЮНЕСКО, чтобы узнать, что общие и универсальные гарантии предоставляются всем участникам таких мероприятий и специальные условия не применяются к отдельным странам»,- сказала Абдуллаева, комментируя вопрос неучастия Армении в работе 43-й сессии Комитета Всемирного наследия ЮНЕСКО в Баку.

Пресс-секретарь МИД также отметила, что Азербайджан как страна-хозяйка мероприятия, подписало соответствующее соглашение с ЮНЕСКО.

«Соглашение наряду с организационными вопросами также предусматривает предоставление гарантий безопасности всем участникам мероприятия без каких-либо исключений»,- сказала Абдуллаева.

Б.Рустамбеков

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Тэги: АЗЕРБАЙДЖАН, АРМЕНИЯ, МИД, ЮНЕСКО


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]