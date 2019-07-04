Австралийский студент, задержанный в КНДР, отпущен на свободу

Студент Алек Сигли из австралийского города Перт, которого задержали в Северной Корее, освобожден и находится в безопасности в Китае, сообщают австралийские СМИ.
"Алек жив и здоров", - подтвердил премьер-министр Австралии Скотт Моррисон.
"Нам сообщили, что Корейская Народно-Демократическая Республика освободила его из-под стражи и он благополучно покинул страну, и я могу подтвердить, что он благополучно прибыл", - заявил он.
По его словам, в данный момент студент находится в Китае.
Премьер-министр поблагодарил официальных лиц Швеции за помощь в освобождении Сигли.
Спецпредставитель правительства Швеции Кент Рольф Магнус Харстедт ранее прибыл в Северную Корею.
Южнокорейские СМИ предположили, что шведский чиновник прибыл в Пхеньян для переговоров о местонахождении пропавшего без вести австралийского студента Алека Сигли.
Ранее ряд западных и южнокорейских СМИ сообщили, что в КНДР был взят под стражу 29-летний студент из австралийского города Перт.
Он получает степень магистра в области корейской литературы в Университете Ким Ир Сена в северокорейской столице, а также проводит туры для иностранцев, посещающих страну.
Причины его ареста неизвестны.
Австралия не имеет собственной дипломатической миссии в Пхеньяне и представлена в Северной Корее посольством Швеции.
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