Бердымухамедов направил соболезнования руководству РФ в связи с жертвами наводнения в Иркутской области

Президент Туркменистана Гурбангулы Бердымухамедов направил соболезнования президенту Российской Федерации Владимиру Путину и председателю Правительства Российской Федерации Дмитрию Медведеву в связи с человеческими жертвами и разрушениями, произошедшими в результате наводнения в Иркутской области, сообщает Государственное информационное агентство Туркменистана.

От имени народа и правительства Туркменистана, а также от себя лично Бердымухамедов передал слова сопереживания и поддержки в этот трудный момент родным и близким погибших, а также пожелания скорейшего выздоровления пострадавшим.