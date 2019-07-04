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СНГ 04.07.2019 10:31

Бердымухамедов направил соболезнования руководству РФ в связи с жертвами наводнения в Иркутской области

Президент Туркменистана Гурбангулы Бердымухамедов направил соболезнования президенту Российской Федерации Владимиру Путину и председателю Правительства Российской Федерации Дмитрию Медведеву в связи с человеческими жертвами и разрушениями, произошедшими в результате наводнения в Иркутской области, сообщает Государственное информационное агентство Туркменистана.

От имени народа и правительства Туркменистана, а также от себя лично Бердымухамедов передал слова сопереживания и поддержки в этот трудный момент родным и близким погибших, а также пожелания скорейшего выздоровления пострадавшим.

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Тэги: ТУРКМЕНИСТАН, ПРЕЗИДЕНТ, НАВОДНЕНИЕ, СОБОЛЕЗНОВАНИЯ


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]