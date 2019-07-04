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Дальнее зарубежье 04.07.2019 10:43

Южная Корея не планирует совместных с КНДР мероприятий по случаю годовщины начала Корейской войны - Минобороны

Министерство обороны Южной Кореи опровергло сообщения о том, что Сеул рассматривает возможность проведения в следующем году совместных с Северной Кореей мероприятий по случаю 70-летия начала Корейской войны.

"Это идея частных организаций (...) Министерство не рассматривало и не рассматривает такое совместное празднование", - цитирует "Ренхап" официального представителя Минобороны Цой Хен Су.

По словам пресс-секретаря оборонного ведомства, министерство поручило частным структурам написать предложения, как отметить данное событие в следующем году.

Она подчеркнула, что совместное празднование было лишь частью такого доклада, но не официальной позицией или планом правительства.

Корейская война началась 25 июня 1950 года и продлилась до 27 июля 1953 года. Военные действия закончились перемирием, однако мирный договор так и не был заключен.

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Тэги: ЮЖКОРЕЯ, КНДР, ВОЙНА, МЕРОПРИЯТИЯ


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]