Южная Корея не планирует совместных с КНДР мероприятий по случаю годовщины начала Корейской войны - Минобороны

Министерство обороны Южной Кореи опровергло сообщения о том, что Сеул рассматривает возможность проведения в следующем году совместных с Северной Кореей мероприятий по случаю 70-летия начала Корейской войны.

"Это идея частных организаций (...) Министерство не рассматривало и не рассматривает такое совместное празднование", - цитирует "Ренхап" официального представителя Минобороны Цой Хен Су.

По словам пресс-секретаря оборонного ведомства, министерство поручило частным структурам написать предложения, как отметить данное событие в следующем году.

Она подчеркнула, что совместное празднование было лишь частью такого доклада, но не официальной позицией или планом правительства.

Корейская война началась 25 июня 1950 года и продлилась до 27 июля 1953 года. Военные действия закончились перемирием, однако мирный договор так и не был заключен.