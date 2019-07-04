США и талибы пытаются переписать проект соглашения в преддверии межафганской встречи в Дохе

США и радикальное движение "Талибан" переписывают проект соглашения о выводе американских войск из Афганистана, сообщает Associated Press.

По данным агентства, переговорщики пытаются переписать проект соглашения, в котором будет изложен план вывода американских и натовских войск из Афганистана.

Кроме того, в документе будут подробно прописаны поддающиеся проверке гарантии талибов по борьбе с терроризмом.

Официальные лица, знакомые с ходом переговоров, на условиях анонимности рассказали агентству, что переговоры продолжались до поздней ночи в среду и должны возобновиться в четверг.

Ранее СМИ сообщали, что талибы настаивают на переписывании проекта соглашения, в соответствии с которым США выведут войска из Афганистана в обмен на обещания, что лидеры талибов помогут бороться с терроризмом.

"Мы работаем над тем, чтобы переписать проект соглашения и включить в него пункты, которые были согласованы", - сказал агентству Associated Press представитель талибов Сохейл Шахин.

В минувшие выходные спецпредставитель США по Афганистану Залмай Халилзад сообщил, что новая встреча участников межафганского диалога пройдет 7-8 июля в Дохе.

До настоящего времени прошли две межафганские встречи, в которых принимали участие представители афганской общественности, зарубежных диаспор и представители "Талибан". Первые переговоры прошли в начале февраля в Москве, вторая встреча состоялась там же в конце мая в рамках конференции по случаю 100-летия установления дипломатических отношений между Россией и Афганистаном.

Попытка организовать межафганскую встречу в Дохе была предпринята в апреле, но тогда талибов не устроил состав и численность делегации из Кабула.