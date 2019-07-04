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Дальнее зарубежье 04.07.2019 11:18

Совбез ООН не выступил с единым заявлением по нападению на центр содержания мигрантов в Ливии

Совбез ООН после внеочередного заседания по ситуации в Ливии не выступил с единым заявлением из-за задержки с согласованием текста.

"У нас будет заявление для прессы. Мы еще обсуждаем его", - заявил журналистам постпред Перу при ООН Густаво Меса-Куадра, председательствующий в Совбезе в этом месяце.

Он также добавил, что несколько членов Совбеза поддержали призыв генерального секретаря ООН Антониу Гутерриша к независимому расследованию и привлечению виновных к ответственности.

Как сообщили Associated Press представители в Совбезе на условиях анонимности, в частности, США ждут инструкций из Вашингтона.

Перу созвала экстренное заседание после запросов правительства Ливии, поддерживаемого ООН, и Великобритании.

В среду стало известно, что центр размещения мигрантов в Ливии подвергся авиаудару, в результате чего погибли не менее 44 человек.

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Тэги: ООН, ЛИВИЯ, АТАКА, ЗАЯВЛЕНИЕ


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]