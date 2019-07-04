Совбез ООН не выступил с единым заявлением по нападению на центр содержания мигрантов в Ливии

Совбез ООН после внеочередного заседания по ситуации в Ливии не выступил с единым заявлением из-за задержки с согласованием текста.
"У нас будет заявление для прессы. Мы еще обсуждаем его", - заявил журналистам постпред Перу при ООН Густаво Меса-Куадра, председательствующий в Совбезе в этом месяце.
Он также добавил, что несколько членов Совбеза поддержали призыв генерального секретаря ООН Антониу Гутерриша к независимому расследованию и привлечению виновных к ответственности.
Как сообщили Associated Press представители в Совбезе на условиях анонимности, в частности, США ждут инструкций из Вашингтона.
Перу созвала экстренное заседание после запросов правительства Ливии, поддерживаемого ООН, и Великобритании.
В среду стало известно, что центр размещения мигрантов в Ливии подвергся авиаудару, в результате чего погибли не менее 44 человек.
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