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СНГ 04.07.2019 11:29

Лукашенко обещает использовать все резервы Белоруссии для восстановления стабильности в европейском регионе

Президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что республика продолжит выдвигать мирные инициативы для восстановления стабильности в европейском регионе.

"Мы намерены использовать все резервы для восстановления стабильности и спокойствия в регионе. Выдвигая миролюбивые инициативы, мы стремимся к главной цели - найти новые пути и методы налаживания взаимоотношений между различными геополитическими силами", - сказал Лукашенко в среду в Минске, выступая на параде по случаю Дня независимости.

Глава государства заметил, что республика живет в мире уже 75 лет, и Белоруссия в современных реалиях должна противостоять новым глобальным конфликтам - военным, информационным, экономическим.

"В это глобальное противостояние втянуты крупные державы и небольшие государства. Все воюют против всех, и это происходит не просто вокруг нас, а рядом с нашими границами", - продолжил президент.

В данной связи президент отметил, что республика укрепляет боеспособность своих Вооруженных сил "исключительно для обеспечения мира на своей земле".

"С главным стратегическим партнером - Россией - осуществляем военное строительство, направленное на повышение обороноспособности Союзного государства. Мы активно взаимодействуем со странами Организации Договора о коллективной безопасности, расширяем сотрудничество в военной и военно-технической сферах с Китайской Народной Республикой", - продолжил Лукашенко.

День независимости - главный праздник белорусской государственности, отмечается ежегодно 3 июля. С 1991 года День независимости отмечался 27 июля, в день принятия Декларации о государственном суверенитете Белорусской ССР. Решение о праздновании Дня независимости 3 июля, в день освобождения столицы Белоруссии от немецких захватчиков, было принято в ходе республиканского референдума в 1996 году.

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Тэги: БЕЛОРУССИЯ, ПРЕЗИДЕНТ, РЕГИОН, ИНИЦИАТИВЫ


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]