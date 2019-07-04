Лукашенко обещает использовать все резервы Белоруссии для восстановления стабильности в европейском регионе

Президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что республика продолжит выдвигать мирные инициативы для восстановления стабильности в европейском регионе.

"Мы намерены использовать все резервы для восстановления стабильности и спокойствия в регионе. Выдвигая миролюбивые инициативы, мы стремимся к главной цели - найти новые пути и методы налаживания взаимоотношений между различными геополитическими силами", - сказал Лукашенко в среду в Минске, выступая на параде по случаю Дня независимости.

Глава государства заметил, что республика живет в мире уже 75 лет, и Белоруссия в современных реалиях должна противостоять новым глобальным конфликтам - военным, информационным, экономическим.

"В это глобальное противостояние втянуты крупные державы и небольшие государства. Все воюют против всех, и это происходит не просто вокруг нас, а рядом с нашими границами", - продолжил президент.

В данной связи президент отметил, что республика укрепляет боеспособность своих Вооруженных сил "исключительно для обеспечения мира на своей земле".

"С главным стратегическим партнером - Россией - осуществляем военное строительство, направленное на повышение обороноспособности Союзного государства. Мы активно взаимодействуем со странами Организации Договора о коллективной безопасности, расширяем сотрудничество в военной и военно-технической сферах с Китайской Народной Республикой", - продолжил Лукашенко.

День независимости - главный праздник белорусской государственности, отмечается ежегодно 3 июля. С 1991 года День независимости отмечался 27 июля, в день принятия Декларации о государственном суверенитете Белорусской ССР. Решение о праздновании Дня независимости 3 июля, в день освобождения столицы Белоруссии от немецких захватчиков, было принято в ходе республиканского референдума в 1996 году.