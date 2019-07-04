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СНГ 04.07.2019 12:01

Президент Додон считает, что новым генпрокурором Молдавии не должен стать иностранец

Президент Молдавии Игорь Додон заявил, что новым генеральным прокурором Молдавии должен стать только гражданин Молдавии.

В эфире телеканала NTV-Moldova в среду он выразил уверенность, что в скором времени новые власти добьются отставки Эдуарда Харунжена с поста генерального прокурора Молдавии.

Отвечая на вопрос о потенциальном кандидате на пост генпрокурора, Додон сказал, что тот должен быть человеком, с которым согласны все стороны (президент, спикер, премьер-министр).

"Это должен быть честный, независимый, решительный человек, способный пройти через реформы до конца и очистить страну от всех этих коррумпированных схем. За время режима Демпартии очень сильно была политизирована правовая система, пострадали прокуратура и суда. Но честные люди есть, и они должны работать - не на новую власть или какую-то партию, а по закону",- заявил Додон.

Он подчеркнул что генеральный прокурор должен быть гражданином Молдавию. Хотя парламент начал вносить поправки в законодательство, согласно которым наличие гражданства Молдавии необязательно для того, чтобы стать генпрокурором.

"Блок ACUM обещал это своим избирателям. Я с пониманием отношусь к этому, мы тоже многое пообещали. Но ни у правых, ни у нас (у Партии социалистов - "ИФ") нет всей полноты власти. Это нужно объяснять своим избирателям, что в каких-то вопросах нужно идти на компромисс. Если мы признаем себя независимым государством, мы не можем выдвигать на важные государственные должности граждан других государств", - сказал президент.

По его словам, иностранные специалисты и эксперты могут быть советниками, делать анализ ситуации, давать заключения по законопроектам.

"Я не против иностранных экспертов, которые могут находиться рядом с генеральным прокурором, министром внутренних дел или еще где-то. Они могут оказывать юридическую помощь с учетом их опыта, но генеральный прокурор должен быть гражданином Молдавии. Здесь моя позиция очень ясна. Мы обсуждали этот вопрос с (премьер-министром) Майей Санду. Не волнуйтесь, эта проблема не приведет к расколу нашего альянса, как того хотела бы Демпартия", - сказал Додон.

В минувший понедельник премьер-министр Молдавии Санду заявила, что она предлагает назначить генпрокурором гражданина одной из стран Евросоюза, но не будет настаивать на этом.

"Кандидат на пост генерального прокурора будет отбираться по согласованию между партиями парламентского большинства. Главное сейчас добиться отставки генпрокурора Эдуарда Харунжена. Мы не можем допустить, чтобы человек, который выполнял политические заказы олигарха Владимира Плахотнюка в прокуратуре, оставался и далее на посту генпрокурора. Мы добьемся его отставки, а потом приступим к отбору кандидата на эту должность", - сказала премьер.

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Тэги: МОЛДАВИЯ, ПРЕЗИДЕНТ, ГЕНПРОКУРОР, ГРАЖДАНСТВО


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