Американские военные опасаются политизации праздника на День независимости США - СМИ

Американские военачальники обеспокоены возможной политизацией мероприятия "Салют Америке", организованного президентом США Дональдом Трампом в честь Дня независимости США, передает в среду телеканал CNN со ссылкой на осведомленные источники.
Ожидается, что военные получат центральную роль на мероприятии в честь праздника, отмечаемого 4 июля и "принявшего политическую окраску", отмечает CNN. На мероприятии будет выступать Дональд Трамп, который уже начал предвыборную кампанию, а Национальный комитет Республиканской партии бесплатно распространяет билеты в VIP-зону, сообщает телеканал.
Источники телеканала рассказали, что военачальников на празднике, который пройдет на Национальной Аллее в Вашингтоне, попросили находится на трибуне вблизи Трампа. В то же время, издание Politico сообщает, что в делегацию от Пентагона и армии США на мероприятии войдут в основном гражданские служащие. Среди представителей Пентагона будет и.о. министра обороны США Марк Эспер, а также бывший инвестиционной банкир Ричард Спенсер, который сейчас занимает должность министра ВМС США. Согласился прийти на мероприятие председатель объединенного комитета начальников штабов генерал Джозеф Данфорд.
В то же время, военные чины: начальник штаба армии США, начальник штаба ВВС США и командующие морской пехотой и военно-морскими операциями, на праздник не придут. Вместо них на мероприятие направятся их заместители, отмечает Politico.
Если Трамп превратит празднование Дня независимости в политическое мероприятие, то участвующие в празднике военные рискуют нарушить предписания Министерства обороны США, которые запрещают им заниматься политической деятельностью, отмечает CNN.
Мэр округа Колумбия Мэр округа Колумбия Мюриэл Бауэр во вторник в эфире радиостанции National Public Radio заявляла, что "Салют Америке" станет мероприятием, прославляющем военную мощь США, а не каких-то определенных военных.
"У меня есть некоторые опасения в связи с тем, что президент будет прославлять не военных, а военную мощь", - сказала Бауэр, отметив, что она любит праздновать 4 июля как "неполитический праздник".
Синоптики предупреждают, что 4 июля в Вашингтоне будет высокая влажность, а температура может достигнуть 30 градусов по Цельсию, сообщает издание The Hill. На протяжении всего дня могут наблюдаться кратковременные дожди.
В министерстве внутренних дел ранее пообещали, что праздник пройдет вне зависимости от того, будет ли светить солнце или идти дождь. В то же время, плохая погода может помешать воздушному параду, отмечает The Hill.
4 июля на территории мемориала Линкольну в Вашингтоне с 18:30 до 19:30 по вашингтонскому времени (2:30-3:30 ) пройдет мероприятие "Салют Америке".
Трамп и его предшественники ранее проводили мероприятия в честь Дня независимости в Белом доме, но обычно не посещали празднования на Национальной аллее в Вашингтоне, отмечает телеканал CNN.
На мероприятии "Салют Америке" выступит сам Трамп, также там примут участие военные оркестры, и пройдет воздушный парад.
Затем на западной лужайке Капитолия состоится концерт, в котором, в частности примут участие персонажи телепередачи "Улица Сезам", сообщает министерство внутренних дел США.
Завершится день салютом, который будут запускать на Национальной аллее.
Кроме того, в мероприятии "Салют Америке", вероятнее всего, примут участие танки "Абрамс". В Пентагоне выражали сомнения в необходимости отправлять на праздник танки, отмечает CNN.
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