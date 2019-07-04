Американские военные опасаются политизации праздника на День независимости США - СМИ

Американские военачальники обеспокоены возможной политизацией мероприятия "Салют Америке", организованного президентом США Дональдом Трампом в честь Дня независимости США, передает в среду телеканал CNN со ссылкой на осведомленные источники.

Ожидается, что военные получат центральную роль на мероприятии в честь праздника, отмечаемого 4 июля и "принявшего политическую окраску", отмечает CNN. На мероприятии будет выступать Дональд Трамп, который уже начал предвыборную кампанию, а Национальный комитет Республиканской партии бесплатно распространяет билеты в VIP-зону, сообщает телеканал.

Источники телеканала рассказали, что военачальников на празднике, который пройдет на Национальной Аллее в Вашингтоне, попросили находится на трибуне вблизи Трампа. В то же время, издание Politico сообщает, что в делегацию от Пентагона и армии США на мероприятии войдут в основном гражданские служащие. Среди представителей Пентагона будет и.о. министра обороны США Марк Эспер, а также бывший инвестиционной банкир Ричард Спенсер, который сейчас занимает должность министра ВМС США. Согласился прийти на мероприятие председатель объединенного комитета начальников штабов генерал Джозеф Данфорд.

В то же время, военные чины: начальник штаба армии США, начальник штаба ВВС США и командующие морской пехотой и военно-морскими операциями, на праздник не придут. Вместо них на мероприятие направятся их заместители, отмечает Politico.

Если Трамп превратит празднование Дня независимости в политическое мероприятие, то участвующие в празднике военные рискуют нарушить предписания Министерства обороны США, которые запрещают им заниматься политической деятельностью, отмечает CNN.

Мэр округа Колумбия Мэр округа Колумбия Мюриэл Бауэр во вторник в эфире радиостанции National Public Radio заявляла, что "Салют Америке" станет мероприятием, прославляющем военную мощь США, а не каких-то определенных военных.

"У меня есть некоторые опасения в связи с тем, что президент будет прославлять не военных, а военную мощь", - сказала Бауэр, отметив, что она любит праздновать 4 июля как "неполитический праздник".

Синоптики предупреждают, что 4 июля в Вашингтоне будет высокая влажность, а температура может достигнуть 30 градусов по Цельсию, сообщает издание The Hill. На протяжении всего дня могут наблюдаться кратковременные дожди.

В министерстве внутренних дел ранее пообещали, что праздник пройдет вне зависимости от того, будет ли светить солнце или идти дождь. В то же время, плохая погода может помешать воздушному параду, отмечает The Hill.

4 июля на территории мемориала Линкольну в Вашингтоне с 18:30 до 19:30 по вашингтонскому времени (2:30-3:30 ) пройдет мероприятие "Салют Америке".

Трамп и его предшественники ранее проводили мероприятия в честь Дня независимости в Белом доме, но обычно не посещали празднования на Национальной аллее в Вашингтоне, отмечает телеканал CNN.

На мероприятии "Салют Америке" выступит сам Трамп, также там примут участие военные оркестры, и пройдет воздушный парад.

Затем на западной лужайке Капитолия состоится концерт, в котором, в частности примут участие персонажи телепередачи "Улица Сезам", сообщает министерство внутренних дел США.

Завершится день салютом, который будут запускать на Национальной аллее.

Кроме того, в мероприятии "Салют Америке", вероятнее всего, примут участие танки "Абрамс". В Пентагоне выражали сомнения в необходимости отправлять на праздник танки, отмечает CNN.