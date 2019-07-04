Гройсман, как и Порошенко, опасается прекращения люстрации на Украине

Премьер Украины Владимир Гройсман призвал все ветви власти не допустить прекращения люстрационных процессов в стране.

"Как действующий премьер-министр, призываю все ветви власти не допустить сворачивания люстрационных процессов. Отдельно обращаюсь к украинскому парламенту: рассмотреть законопроект 2695, который разрабатывало правительство совместно с экспертами, общественными активистами и народными депутатами еще 4 года назад, по усовершенствованию закона о люстрации и во исполнение рекомендаций Венецианской комиссии", - написал Гройсман на своей странице в Фейсбуке.

По его мнению, этот шаг сделает невозможным попытки пересмотра и отмены люстрационных процессов, и нынешняя Верховная Рада может принять этот законопроект.

Глава правительства также подчеркнул, что отменить закон о люстрации недопустимо.

Как сообщалось, в четверг утром начнется закрытое заседание Конституционного суда Украины по делу о соответствии Конституции закона "Об очищении власти" (о люстрации).

Накануне пятый президент Украины Порошенко призвал сограждан выйти на акцию протеста 4 июля против отмены закона о люстрации у здания Конституционного суда (КС) Украины в Киеве.

"Призываю всех неравнодушных прийти завтра в 9:30 к стенам КС. Реванш не пройдет! Украина победит!", - написал Порошенко на своей странице в соцсети Фейсбук.

Он отметил, что "в руках судей Конституционного суда - возможное решение о возвращении к власти людей, которые пять лет ненавидели революцию достоинства и которые все пять лет мечтали о реванше".

"Люстрация - это путь к политическому очищению Украины от ее авторитарного прошлого!" - добавил Порошенко.