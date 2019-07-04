Торнадо обрушился на Северо-Восточный Китай, есть жертвы

Жертвами торнадо, который обрушился в минувшую среду на провинцию Ляонин на северо-востоке Китае, стали шесть человек, более 190 получили травмы, сообщают в четверг китайские СМИ.
По данным центрального телевидения Китая, более других стихийное бедствие затронуло город Кайюань, где от него пострадали 10 тыс. жителей населенного пункта, частично или полностью разрушены 3,6 тыс. домов.
Китайские метеорологи предупредили, что, что изменение климата может привести к наводнениям, засухе и экстремально высоким температурам в некоторых регионах страны в этом году.
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