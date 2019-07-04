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Дальнее зарубежье 04.07.2019 10:32

Торнадо обрушился на Северо-Восточный Китай, есть жертвы

Жертвами торнадо, который обрушился в минувшую среду на провинцию Ляонин на северо-востоке Китае, стали шесть человек, более 190 получили травмы, сообщают в четверг китайские СМИ.

По данным центрального телевидения Китая, более других стихийное бедствие затронуло город Кайюань, где от него пострадали 10 тыс. жителей населенного пункта, частично или полностью разрушены 3,6 тыс. домов.

Китайские метеорологи предупредили, что, что изменение климата может привести к наводнениям, засухе и экстремально высоким температурам в некоторых регионах страны в этом году.

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 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
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Тэги: КИТАЙ, ТОРНАДО, ЖЕРТВЫ

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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]