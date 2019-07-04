Первая партия карбамида с завода SOCAR Carbamide отправлена в Турцию по ж/д БТК

ООО ADY Container (дочерняя структура ЗАО «Азербайджанские железные дороги», АЖД) совместно с Управлением маркетинга и экономических операций компании SOCAR (УМЭО ГНКАР) отправило первую партию азербайджанского карбамида в контейнерах по железной дороге Баку-Тбилиси-Карс (БТК) в Турцию, говорится в сообщении АЖД.
«Покупателем первой партии является компания BGN. Транспортировка была осуществлена путем загрузки мешков с карбамидом на паллетах в контейнеры на заводе SOCAR Carbamide. Далее загруженные контейнеры были отправлены по железной дороге БТК в Турцию», - отмечается в информации.
Как сообщалось, завод SOCAR Carbamide Plant в июне начал экспорт карбамида.
Карбамидный завод был введен в эксплуатацию 16 января 2019 года. Предприятие включает три производственных участка: производство аммиака; производство карбамида; производство карбамидных гранул.
Мощность завода составляет 1,2 тыс. тонн аммиака и 2 тыс. тонн карбамида в сутки. При этом, ежегодные доходы завода от экспорта карбамида прогнозируются на уровне $160 млн.
Внутренние потребности Азербайджана в карбамиде составляют 100-150 тыс. тонн в год. С учетом мощности завода по производству 650-660 тыс. тонн карбамида, на экспорт будет направляться до 500 тыс. тонн в год готовой продукции.
Основными рынками сбыта станут Турция, страны Черноморского региона и Средиземноморья.
Общая стоимость строительства завода составила 780 млн евро, из которых 197 млн евро составили средства, выделенные из госбюджета Азербайджана, 500 млн евро - заемные средства, 80-85 млн евро - налоговые и прочие отчисления в бюджет в ходе строительства, которые выплатила компания SOCAR из собственных средств.
Ввод в эксплуатацию железной дороги Баку-Тбилиси-Карс состоялся 30 октября 2017 года. В настоящее время по данному маршруту осуществляется перевозка грузов. На начальном этапе по БТК ожидается перевозка до 1 млн пассажиров и 6,5 млн тонн грузов. Однако перевозки по данному коридору планируется довести до 20-22 млн тонн грузов в год.
Н.Аббасова
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