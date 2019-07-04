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СНГ 04.07.2019 10:35

ЕБРР в 2019г может увеличить инвестиции в экономику Казахстан почти на 40%

Европейский банк реконструкции и развития (ЕБРР) в 2019 году может инвестировать в Казахстан $750 млн, сообщила пресс-служба главы казахстанского правительства.

Этот вопрос обсуждался на встрече премьер-министра Казахстана Аскара Мамина с президентом ЕБРР Сумой Чакрабарти, состоявшейся в минувшую среду.

"Мамин подтвердил намерение правительства Казахстана продолжать плодотворное сотрудничество. Принимаемые совместные меры позволят до конца текущего года увеличить объем инвестиций ЕБРР в Казахстан до $750 млн", - говорится в сообщении.

В 2018 году ЕБРР инвестировал в экономику Казахстана $541 млн. Таким образом, в 2019 году рост инвестиций может составить 39%.

Мамин и Чакрабарти обсудили на встрече вопросы дальнейшего углубления взаимовыгодного сотрудничества между Казахстаном и ЕБРР по реализации совместных проектов в области обеспечения устойчивого экономического роста. Также обсуждались стратегические направления деятельности ЕБРР в Казахстане, включая энергетический сектор, муниципальную инфраструктуру, транспорт, МСБ, "зеленую" экономику, возобновляемую энергетику, нефтехимическую отрасль, говорится в сообщении пресс-службы.

По данным ведомства, в реализации совместных проектов обозначена важность применения государственно-частного партнерства, в том числе в области здравоохранения, инженерной инфраструктуры.

Чакрабарти отметил, что Казахстан входит в пятерку стран операций ЕБРР, и выразил заинтересованность в дальнейшем развитии взаимодействия, подчеркнув перспективы вхождения Казахстана в тройку ведущих стран, с которыми сотрудничает банк. За 18 месяцев банк инвестировал в экономику Казахстана более $1 млрд в 43 проектах. Всего с 1993 года ЕБРР инвестировал свыше $8 млрд в 240 проектов в Казахстане. Среди перспективных направлений сотрудничества обозначен банковский сектор.

Европейский банк реконструкции и развития является международной финансовой организацией, которая финансирует проекты в 35 странах от Центральной Европы до Центральной Азии, а также в странах Южного и Восточного Средиземноморья.

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 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
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Тэги: КАЗАХСТАН, ЕБРР, ИНВЕСТИЦИИ


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]