ЕБРР в 2019г может увеличить инвестиции в экономику Казахстан почти на 40%

Европейский банк реконструкции и развития (ЕБРР) в 2019 году может инвестировать в Казахстан $750 млн, сообщила пресс-служба главы казахстанского правительства.
Этот вопрос обсуждался на встрече премьер-министра Казахстана Аскара Мамина с президентом ЕБРР Сумой Чакрабарти, состоявшейся в минувшую среду.
"Мамин подтвердил намерение правительства Казахстана продолжать плодотворное сотрудничество. Принимаемые совместные меры позволят до конца текущего года увеличить объем инвестиций ЕБРР в Казахстан до $750 млн", - говорится в сообщении.
В 2018 году ЕБРР инвестировал в экономику Казахстана $541 млн. Таким образом, в 2019 году рост инвестиций может составить 39%.
Мамин и Чакрабарти обсудили на встрече вопросы дальнейшего углубления взаимовыгодного сотрудничества между Казахстаном и ЕБРР по реализации совместных проектов в области обеспечения устойчивого экономического роста. Также обсуждались стратегические направления деятельности ЕБРР в Казахстане, включая энергетический сектор, муниципальную инфраструктуру, транспорт, МСБ, "зеленую" экономику, возобновляемую энергетику, нефтехимическую отрасль, говорится в сообщении пресс-службы.
По данным ведомства, в реализации совместных проектов обозначена важность применения государственно-частного партнерства, в том числе в области здравоохранения, инженерной инфраструктуры.
Чакрабарти отметил, что Казахстан входит в пятерку стран операций ЕБРР, и выразил заинтересованность в дальнейшем развитии взаимодействия, подчеркнув перспективы вхождения Казахстана в тройку ведущих стран, с которыми сотрудничает банк. За 18 месяцев банк инвестировал в экономику Казахстана более $1 млрд в 43 проектах. Всего с 1993 года ЕБРР инвестировал свыше $8 млрд в 240 проектов в Казахстане. Среди перспективных направлений сотрудничества обозначен банковский сектор.
Европейский банк реконструкции и развития является международной финансовой организацией, которая финансирует проекты в 35 странах от Центральной Европы до Центральной Азии, а также в странах Южного и Восточного Средиземноморья.
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