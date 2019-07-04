Вход для подписчиков
Эта новость доступна только подписчикам.
Чтобы прочитать ее, войдите под своим аккаунтом или зарегистрируйтесь.
Логин
Пароль
Неверный логин или пароль
О нас
 
Вход для подписчиков
Главная
Политика


Экономика


Общество


Регионы страны


За рубежом


Эксклюзив


Пресс-релиз


Анонсы


Точка зрения


Руководство


Архив



Курсы валют

USD   1.7 EUR   1.9186 RUR   0.0269 GBR   2.1395 TRY   0.3029

Цена на нефть

    $/bbl WTI 57.34 1.09 Brent 63.82 1.42

Погода в Баку

  ночь день

Дальнее зарубежье 04.07.2019 10:36

Лидер венесуэльской оппозиции поддержал экономические меры против союзников Мадуро

Венесуэльская оппозиция и их сторонники за рубежом намерены продолжать оказывать экономическое давление на власти страны, в частности, в том, что касается экспорта венесуэльской нефти, написал в своем Twitter оппозиционный лидер Хуан Гуайдо.

"Мы продолжим оказывать скоординированное давление на союзников, поддерживающих диктатуру (президента Венесуэлы Николаса Мадуро). Мы не позволим, чтобы венесуэльская нефть использовалась для поддержки режима, который притесняет и мучает наш народ", - говорится в сообщении Гуайдо.

Это заявление лидера венесуэльской оппозиции прозвучало на фоне усиления санкций США в отношении Кубы. Ограничительные меры коснулись кубинской государственной импортно-экспортной компании Cubametales за импорт нефти из Венесуэлы.

Власти Кубы осудили введенные США санкции и обвинили Вашингтон в нарушении международного права.

"Наши законы не признают односторонних мер, противоречащих международному праву, которые США хотят ввести для усиления блокады Кубы", - написал в своем Twitter председатель Государственного совета и совета министров Кубы Мигель Диас-Канель.

В свою очередь, глава МИД страны Бруно Родригес отметил, что "США не имеют права вводить односторонние меры в отношении кубинских компаний или какой-либо страны, которая торгует с Венесуэлой".

"Это нарушение международного права, норм, регулирующих торговлю, и посягательство на отношения между суверенными государствами", - написал он в своем Twitter.

Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]
Версия для печати
Тэги: ВЕНЕСУЭЛА, ОППОЗИЦИЯ, ВЛАСТИ, ДАВЛЕНИЕ


Похожие новости


Лидер оппозиции Венесуэлы пообещал отомстить режиму Мадуро за смерть двух демонстрантов Гуайдо призвал не прекращать акции протеста против "узурпации власти" в Венесуэле Армия Венесуэлы поможет отстранить Мадуро от власти - Гуайдо Помпео потребовал от Каракаса вернуть свободу соратнику Гуайдо Лидер венесуэльской оппозиции Гуайдо намерен выехать на границу с Колумбией для пропуска гуманитарной помощи Ряд европейских стран предоставил венесуэльской оппозиции почти 20 млн долларов на приобретение гумпомощи - Гуайдо

Политика

Экономика

Общество

Регионы страны

Эксклюзив

Пресс-релиз

Анонсы

Точка зрения

© Interfax-Azerbaijan
2006-2019
Контакты
Реклама на сайте
Вакансии
   
Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]