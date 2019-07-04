Лидер венесуэльской оппозиции поддержал экономические меры против союзников Мадуро

Венесуэльская оппозиция и их сторонники за рубежом намерены продолжать оказывать экономическое давление на власти страны, в частности, в том, что касается экспорта венесуэльской нефти, написал в своем Twitter оппозиционный лидер Хуан Гуайдо.

"Мы продолжим оказывать скоординированное давление на союзников, поддерживающих диктатуру (президента Венесуэлы Николаса Мадуро). Мы не позволим, чтобы венесуэльская нефть использовалась для поддержки режима, который притесняет и мучает наш народ", - говорится в сообщении Гуайдо.

Это заявление лидера венесуэльской оппозиции прозвучало на фоне усиления санкций США в отношении Кубы. Ограничительные меры коснулись кубинской государственной импортно-экспортной компании Cubametales за импорт нефти из Венесуэлы.

Власти Кубы осудили введенные США санкции и обвинили Вашингтон в нарушении международного права.

"Наши законы не признают односторонних мер, противоречащих международному праву, которые США хотят ввести для усиления блокады Кубы", - написал в своем Twitter председатель Государственного совета и совета министров Кубы Мигель Диас-Канель.

В свою очередь, глава МИД страны Бруно Родригес отметил, что "США не имеют права вводить односторонние меры в отношении кубинских компаний или какой-либо страны, которая торгует с Венесуэлой".

"Это нарушение международного права, норм, регулирующих торговлю, и посягательство на отношения между суверенными государствами", - написал он в своем Twitter.