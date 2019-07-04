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Дальнее зарубежье 04.07.2019 10:48

В Гибралтаре задержали судно, подозреваемое в поставках нефти в Сирию в обход санкций

Власти Гибралтара задержали танкер Grace 1, команду которого подозревают в поставках нефти в Сирию в обход санкций ЕС, сообщают в четверг западные СМИ со ссылкой на заявление главного министра Гибралтара Фабиана Пикардо.

"У нас есть причины полагать, что танкер Grace 1 перевозил нефть на нефтеперерабатывающий завод в Баниясе в Сирии", - говорится в заявлении.

"Этот нефтеперерабатывающий завод является собственностью юридического лица, подпадающего под действие санкций Евросоюза против Сирии", - отмечается в документе.

По данным западных СМИ, судно отправилось в Сирию из Ирана.

Изначально ЕС принял санкции против Сирии в 2011 году, впоследствии усиливая их. Так, в 2011 году компаниям из стран ЕС было запрещено приобретать доли в уставном капитале сирийских нефтяных компаний, а также создавать с ними совместные предприятия. Им также запрещено предоставлять сирийским нефтяным компаниям кредиты и займы.

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Тэги: ГИБРАЛТАР, СИРИЯ, СУДНО, ЗАДЕРЖАНИЕ

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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]