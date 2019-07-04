В Гибралтаре задержали судно, подозреваемое в поставках нефти в Сирию в обход санкций

Власти Гибралтара задержали танкер Grace 1, команду которого подозревают в поставках нефти в Сирию в обход санкций ЕС, сообщают в четверг западные СМИ со ссылкой на заявление главного министра Гибралтара Фабиана Пикардо.
"У нас есть причины полагать, что танкер Grace 1 перевозил нефть на нефтеперерабатывающий завод в Баниясе в Сирии", - говорится в заявлении.
"Этот нефтеперерабатывающий завод является собственностью юридического лица, подпадающего под действие санкций Евросоюза против Сирии", - отмечается в документе.
По данным западных СМИ, судно отправилось в Сирию из Ирана.
Изначально ЕС принял санкции против Сирии в 2011 году, впоследствии усиливая их. Так, в 2011 году компаниям из стран ЕС было запрещено приобретать доли в уставном капитале сирийских нефтяных компаний, а также создавать с ними совместные предприятия. Им также запрещено предоставлять сирийским нефтяным компаниям кредиты и займы.
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