Путин поручил Шойгу представить погибших подводников к госнаградам

Президент России Владимир Путин на рабочей встрече с главой Минобороны РФ Сергеем Шойгу поручил представить погибших в глубоководном аппарате подводников к госнаградам.
"Сергей Кужугетович, прошу Вас представить предложения по представлению экипажа этого подводного аппарата к государственным наградам", - сказал Путин в четверг на встрече, которую провел перед вылетом в Рим. Стенограмма встречи опубликована на сайте Кремля.
"Есть!" - ответил Шойгу.
Министр обороны также сообщил о работе с семьями погибших.
"Работа налажена индивидуально с каждой семьей. В соответствии с Вашим поручением, естественно, будет оказана вся необходимая помощь, какая у нас положена, с одной стороны, по всем нашим положениям и законам, с другой стороны, по нашему долгу перед погибшими моряками", - сказал он.
"Это касается и заботы о получении достойного образования детям, кто еще учится, и, конечно, достойного проживания - как это делалось ранее по нашему печальному прошлому опыту", - отметил Шойгу.
"Те семьи, которые имеют несовершеннолетних детей, будут обеспечены до совершеннолетия в том объеме денежным довольствием, которое получали их мужья при жизни", - подчеркнул министр обороны.
Во вторник, 2 июля в Минобороны РФ сообщили, что четырнадцать моряков-подводников Военно-морского флота погибли при пожаре на научно-исследовательском глубоководном аппарате. Инцидент произошел 1 июля в российских территориальных водах Баренцева моря на научно-исследовательском глубоководном аппарате, предназначенном для изучения придонного пространства и дна Мирового океана в интересах Военно-морского флота России. Глубоководный аппарат находится в Североморске - главной базе Северного флота России.
По данным Минобороны, "среди погибших семь капитанов 1 ранга, двое из которых Герои России, три капитана 2 ранга, два капитана 3 ранга, капитан-лейтенант и подполковник медицинской службы".
Вечером 2 июля Шойгу доложил Путину, что трагедия произошла в Баренцевом море в ходе плановых работ по изучению морского дна в российских территориальных водах.
В среду, 3 июля, Шойгу по поручению Путина прибыл в Североморск, где провел совещание с членами комиссии по установлению причин пожара. По его словам, часть экипажа удалось спасти. "Погибли 14 членов экипажа, остальных удалось спасти", - заявил Шойгу.
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