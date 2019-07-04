Минсельхоз Азербайджана направит около 270 тыс. манатов на закупку оборудования для Call-Center

Министерство сельского хозяйства Азербайджана направит около 270 тыс. манатов на закупку оборудования компании Cisco для Колл-центра.

Согласно материалам сайта www.tender.gov.az, Минсельхоз заключил контракт с ООО Sinam на закупку указанного оборудования. Стоимость договора составляет 267 тыс. 546,12 манатов.

SINAM, основанная в 1994 году, является крупнейшей в Азербайджанекомпаниейпо производствупрограммного обеспеченияи системных интеграторов. Штаб-квартира компании находится в городеБаку. За более чем 20-ти летний период деятельности, SINAM реализовала ряд инфраструктурных проектов, внедряя высокотехнологичные решения в систему государственного управления, корпоративного и банковского сектора. В настоящее время компания экспортирует свои продукты и сервисы в США и Россию, страны Европы, СНГ и Ближнего Востока.

Н.Аббасова