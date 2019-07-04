Вход для подписчиков
Эта новость доступна только подписчикам.
Чтобы прочитать ее, войдите под своим аккаунтом или зарегистрируйтесь.
Логин
Пароль
Неверный логин или пароль
О нас
 
Вход для подписчиков
Главная
Политика


Экономика


Общество


Регионы страны


За рубежом


Эксклюзив


Пресс-релиз


Анонсы


Точка зрения


Руководство


Архив



Курсы валют

USD   1.7 EUR   1.9186 RUR   0.0269 GBR   2.1395 TRY   0.3029

Цена на нефть

    $/bbl WTI 57.34 1.09 Brent 63.82 1.42

Погода в Баку

  ночь день

ТЭК 04.07.2019 11:14

Существует потенциал для увеличения производства на месторождении Кашаган - Total

Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев встретился с президентом по разведке и добыче компании Total Арно Брейяком, сообщила пресс-служба главы государства в четверг.

В ходе встречи Токаев отметил продуктивное взаимодействие Казахстана с международной компанией.

"Мы успешно сотрудничаем по Кашагану, а также по другим энергетическим проектам. Думаю, в целом все идет хорошо", - сказал президент Казахстана.

В свою очередь Брейяк выразил надежду на дальнейшее плодотворное сотрудничество между Total и Казахстаном, в том числе в рамках консорциума по освоению месторождения Кашаган.

"Я работаю в данном проекте уже много лет, и сейчас мы очень рады видеть высокий уровень добычи на Кашагане. Тем не менее, есть потенциал для увеличения производства. Мы готовы внести свой вклад в безопасную и эффективную работу проекта, - отметил руководитель компании", - сказал Брейяк.

Ранее министр энергетики Казахстана сообщал, что добыча нефти на месторождении Кашаган может вырасти до 400-420 тыс. б/с к концу 2019 года. В начале июня после капитального ремонта добыча на месторождении была увеличена до 370 тыс. б/с.

Кашаган - первое морское нефтегазовое месторождение в казахстанском секторе Каспийского моря, а также крупнейший международный инвестпроект в стране. Коммерческая добыча на месторождении началась 1 ноября 2016 года.

Акционерами NCOC являются KMG Kashagan B.V. (16,877%), Shell Kazakhstan Development B.V. (16,807%), Total EP Kazakhstan (16,807%), AgipCaspian Sea B.V. (16,807%), ExxonMobil Kazakhstan Inc. (16,807%), CNPC Kazakhstan B.V. (8,333%), Inpex NorthCaspian Sea Ltd. (7,563%).

Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]
Версия для печати
Тэги: КАЗАХТАН, TOTAL, КАШАГАН, ПРОИЗВОДСТВО

Политика

Общество

Регионы страны

За рубежом

Эксклюзив

Пресс-релиз

Анонсы

Точка зрения

© Interfax-Azerbaijan
2006-2019
Контакты
Реклама на сайте
Вакансии
   
Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]