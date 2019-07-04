Существует потенциал для увеличения производства на месторождении Кашаган - Total

Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев встретился с президентом по разведке и добыче компании Total Арно Брейяком, сообщила пресс-служба главы государства в четверг.

В ходе встречи Токаев отметил продуктивное взаимодействие Казахстана с международной компанией.

"Мы успешно сотрудничаем по Кашагану, а также по другим энергетическим проектам. Думаю, в целом все идет хорошо", - сказал президент Казахстана.

В свою очередь Брейяк выразил надежду на дальнейшее плодотворное сотрудничество между Total и Казахстаном, в том числе в рамках консорциума по освоению месторождения Кашаган.

"Я работаю в данном проекте уже много лет, и сейчас мы очень рады видеть высокий уровень добычи на Кашагане. Тем не менее, есть потенциал для увеличения производства. Мы готовы внести свой вклад в безопасную и эффективную работу проекта, - отметил руководитель компании", - сказал Брейяк.

Ранее министр энергетики Казахстана сообщал, что добыча нефти на месторождении Кашаган может вырасти до 400-420 тыс. б/с к концу 2019 года. В начале июня после капитального ремонта добыча на месторождении была увеличена до 370 тыс. б/с.

Кашаган - первое морское нефтегазовое месторождение в казахстанском секторе Каспийского моря, а также крупнейший международный инвестпроект в стране. Коммерческая добыча на месторождении началась 1 ноября 2016 года.

Акционерами NCOC являются KMG Kashagan B.V. (16,877%), Shell Kazakhstan Development B.V. (16,807%), Total EP Kazakhstan (16,807%), AgipCaspian Sea B.V. (16,807%), ExxonMobil Kazakhstan Inc. (16,807%), CNPC Kazakhstan B.V. (8,333%), Inpex NorthCaspian Sea Ltd. (7,563%).