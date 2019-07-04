В Гондурасе затонуло рыболовное судно, около 30 человек погибли

На Карибском побережье Гондураса затонуло рыболовное судно, не менее 27 человек погибли, сообщает в четверг латиноамериканский телеканал teleSur.
Еще девять человек числятся пропавшими без вести.
По данным официального представителя вооруженных сил страны, на борту лодки "Валли" находилось около ста человек.
Спастись удалось 55 находившимся на судне.
Местные власти сообщают, что они доставлены в город Пуэрто-Лемпира на востоке Гондураса.
Причина происшествия не сообщается.
Несколькими часами ранее на Карибском побережья затонуло судно, число членов команды которого превышало расчетные нормы.
Представитель торгового флота Гондураса заявил, что будут предприняты необходимые меры безопасности.
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