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Дальнее зарубежье 04.07.2019 11:22

В Гондурасе затонуло рыболовное судно, около 30 человек погибли

На Карибском побережье Гондураса затонуло рыболовное судно, не менее 27 человек погибли, сообщает в четверг латиноамериканский телеканал teleSur.

Еще девять человек числятся пропавшими без вести.

По данным официального представителя вооруженных сил страны, на борту лодки "Валли" находилось около ста человек.

Спастись удалось 55 находившимся на судне.

Местные власти сообщают, что они доставлены в город Пуэрто-Лемпира на востоке Гондураса.

Причина происшествия не сообщается.

Несколькими часами ранее на Карибском побережья затонуло судно, число членов команды которого превышало расчетные нормы.

Представитель торгового флота Гондураса заявил, что будут предприняты необходимые меры безопасности.

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 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
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Тэги: ГОНДУРАС, СУДНО, ЖЕРТВЫ

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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]