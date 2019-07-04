Режиссёром двух первых эпизодов сериала по вселенной "Властелина колец" студии Amazon станет испанец Хуан Антонио Байона, сообщает в четверг портал Deadline.

Сюжет первых серий и всего сериала, как ожидается, будет основан на ранних произведениях Джона Рональда Руэла Толкина и расскажет о событиях во Второй эпохе Средиземья, которые произошли задолго до истории, описанной в трилогии "Властелин колец", экранизированной новозеландским режиссером Питером Джексоном в 2001-2003 годах.

"Дж.Р.Р. Толкин создал одну из самых необычных и вдохновляющих историй всех времен, и как пожизненный фанат, для меня большая честь и радость присоединиться к этой удивительной команде. Я не могу дождаться, чтобы представить зрителям по всему миру Средиземье и заставить их открыть для себя чудеса Второй Эпохи с помощью никогда ранее не встречавшейся истории", - сказал Байона, которого цитирует портал.

Сценаристами сериала стали Джон Д.Пейн и Патрик Маккей, которые принимали участие в написании сценария к "Стартреку: Бесконечность", а также Брайан Когман, работавший над сериалом "Игра престолов".

Amazon планирует выпустить пять сезонов, выход первого намечен на 2020 год. Также известно, что сериал "Властелин колец" снимут в Новой Зеландии, как и одноименную трилогию Джексона.

Хуан Антонио Байона - испанский режиссёр, сценарист и продюсер. Двукратный лауреат испанской кинопремии "Гойя" за лучшую режиссуру ("Невозможное", "Букшоп"). Известен по таким фильмам, как "Приют" (2007), исполнительным продюсером которого выступил его друг Гильермо дель Торо, "Невозможное" (2012) с Наоми Уоттс и Юэном Макгрегором и "Мир Юрского периода 2" (2018).

Первый полнометражный фильм Байоны "Приют" получил признание критиков и исполнительного продюсера Гильермо дель Торо. Показ фильма на Каннском кинофестивале 2007 года сорвал 10-минутные аплодисменты. Всего режиссер получил семь наград "Гойя".