Вход для подписчиков
Эта новость доступна только подписчикам.
Чтобы прочитать ее, войдите под своим аккаунтом или зарегистрируйтесь.
Логин
Пароль
Неверный логин или пароль
О нас
 
Вход для подписчиков
Главная
Политика


Экономика


Общество


Регионы страны


За рубежом


Эксклюзив


Пресс-релиз


Анонсы


Точка зрения


Руководство


Архив



Курсы валют

USD   1.7 EUR   1.9186 RUR   0.0269 GBR   2.1395 TRY   0.3029

Цена на нефть

    $/bbl WTI 57.34 1.09 Brent 63.82 1.42

Погода в Баку

  ночь день

Дальнее зарубежье 04.07.2019 11:28

Больше половины американцев против импичмента Трампа - опрос

Менее половины американцев считают, что президент страны Дональд Трамп должен быть подвергнут импичменту, сообщает издание The Hill со ссылкой на социологическое исследование Gallup.

Согласно результатам этого опроса, идею импичмента Трампа поддержали 45% респондентов, в то время как 53% выступили против этого.

Отмечается, что импичмент действующего американского президента поддержали 7% республиканцев, 46% независимых респондентов и 81% тех, кто поддерживает Демократическую партию.

Рейтинг одобрения действий Трампа на посту президента составил 41%. Собственно, на отметке чуть выше 40% и был рейтинг Трампа большее время его президентства, отмечает The Hill.

Издание подчеркивает, что опрос проходил на фоне того, как демократы в Палате представителей погружены во внутрипартийную дискуссию о том, стоит ли начать процедуру импичмента против Трампа.

Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]
Версия для печати
Тэги: США, ТРАМП, ОПРОС, ИМПИЧМЕНТ


Похожие новости


Трамп советует Ирану быть поосторожнее с угрозами активизировать обогащение урана Алиев возлагает надежды на Трампа в карабахском урегулировании Трамп провел встречу с Ким Чен Ыном на границе КНДР и Ю.Кореи, но санкции решил пока не отменять Трамп назвал встречу с Ким Чен Ыном "очень легендарной", но санкции решил не отменять Трамп стал первым президентом США, ступившим на территорию КНДР Иран должен заключить соглашение с США, если его волнуют собственные граждане - Трамп

Политика

Экономика

Общество

Регионы страны

Эксклюзив

Пресс-релиз

Анонсы

Точка зрения

© Interfax-Azerbaijan
2006-2019
Контакты
Реклама на сайте
Вакансии
   
Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]