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ТЭК 04.07.2019 11:30

Equinor не ожидает проблем при разведочном бурении на структуре Айпара на Каспии

Норвежская компания Equinor рассчитывает без проблем осуществить бурение первой разведочной скважины на перспективной структуре Айпара в азербайджанском секторе Каспия, заявил менеджер по бурению компании Equinor Арне Рейдар Холвик.

"В этих местах не наблюдается аномально высоких температур и аномально высокого давления, поэтому бурение не должно вызвать особых трудностей. В ходе бурения мы планируем максимально изучить продуктивный пласт", - сообщил Холвик в ходе общественных слушаний в четверг в Баку отчета по Оценке воздействия на окружающую среду (ОВОС) бурения разведочной скважины «Айпара-1».

По словам Холвика, полупогружная плавучая буровая установка, предназначенная для бурения разведочной скважины (ППБУ «Деде Горгуд» - ИФ) в настоящее время проходит модернизацию, после завершения которой, в конце текущего - начале следующего года будет доставлена на точку бурения.

"Проектная глубина скважины составляет 3900 метров. Буровые работы займут от 60 до 70 дней. Глубина моря на месте бурения составляет 140 метров", - сказал Холвик.

Как сообщалось ранее, Equinor планирует в I-ом квартале 2020 года начать бурение первой разведочной скважины на структуре Айпара и завершить его либо в I-ом, либо во II-ом квартале будущего года.

SOCAR и Equinor 31 мая 2018 года в Баку подписали контракт типа Production Shearing Agreement (PSA, СРП) на разведку и разработку блока перспективных структур Дан-Улдузу-Ашрафи-Айпара и Risk Service Contract на разработку месторождения Карабах. Для реализации проектов SOCAR и Equinor создали операционную на паритетных долях (50% на 50%).

Договора ратифицированы в Милли Меджлисе Азербайджана 29 июня, вступили в силу – 5 июля.

Контрактная площадь Дан-Улдузу-Ашрафи-Айпара расположена в 50 км к востоку от Баку, в 14 км к востоку от береговой линии Азербайджана (Абшеронского полуострова) и в 7 км к востоку от островов Чилов и Пираллахи. Глубина моря варьируется в пределах от 20 до 225 метров.

Месторождение Ашрафи с запасами в 13 млрд кубометров газа и 17 млн тонн конденсата было открыто в 1999 году. Расположено в 100 км к востоку от Баку. Глубина моря в районе месторождения меняется от 250 до 450 метров.

Структура Айпара расположена в Каспийском море, в 25 км от блока Азери-Чираг-Гюнешли и в 90 км от Баку и протягивается от северо-востока к юго-западу.

В 1997 году SOCAR подписала контракт на разработку блока структур Ашрафи- Дан-Улдузу с BР (30%), Unocal (25,5%), Itochu (20%) и Delta HESS (4,5%). Доля SOCAR в этом проекте составляла 20%. В рамках разведочных работ на Ашрафи были выявлены запасы углеводородов порядка 20-40 млн тонн. Контракт потерял свою юридическую силу 7 марта 2000 года.

Б.Рустамбеков

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Тэги: СКВАЖИНА, БУРЕНИЕ, МНЕНИЕ


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 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]