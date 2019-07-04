С новой услугой AccessBank вы не перенесете на завтра, то что можете сделать сегодня

Являясь одним из лидеров банковского сектора по бизнес кредитованию, AccessBank регулярно запускает новые продукты, востребованные своими клиентами. Одним из таких продуктов является овердрафт. Немногие знают, что кроется за этим термином. Вкратце можно сказать, что овердрафт - это кредитный продукт, но с весьма специфичными условиями. Детально об этом продукте расскажет исполнительный директор по Малому и среднему бизнесу AccessBank Вагиф Бабаев.

- Вагиф, для начала, объясните что такое овердрафт?

- Данный термин переводится как «сверх проекта» - то есть AccessBank дает возможность тратить не только ту сумму денег, которая есть на счету, но и немного взять в долг. Овердрафт - это возможность осуществлять платежи с текущего счета, при отсутствии средств на нем, т.е. возможность «уходить в минус». Овердрафт предназначен для покрытия краткосрочного разрыва ликвидности. Простыми словами, мы предоставляем пользователю овердрафт, так как уверены, что в скором времени на счет клиента поступят средства.

Для чего это нужно? Не всегда поступления на счет у наших клиентов совпадают с датами, когда необходимо осуществлять оплаты - за товар, налоги, зарплату. Поэтому клиент берет деньги в долг у AccessBank и возвращает их с поступлением на счет. При этом ходить в наши филиалы для возврата средств не нужно: как только на счет поступают денежные средства, из них автоматически списывается сумма долга.

- Давайте детально рассмотрим различие между овердрафтом и кредитом...

- Различие между кредитом и овердрафтом в том, что кредит выдается на определенные цели - будь это закупка товара, приобретение имущества и т.п. У него есть определенный график платежа и клиент не может заново воспользоваться оплаченными средствами. А овердрафт является возобновляемым продуктом – клиент использует его для определенных платежей, и при поступлении средств на счет оверрдрафт автоматически закрывается. При этом проценты клиент оплачивает только за фактические дни использования овердрафта, в том размере в котором он им пользовался.



Другое отличие - это скорость оформления. Для оформления овердрафта необходим минимальный пакет документов. Главне условие - это наличие оборотов по банковскому счету (как в AccessBank, так в других банках ).

- Т.е. мы можем сказать, что для получения овердрафта необходимо только заявление от клиента?

- По сути да, составлением других документов занимаются наши сотрудники. Максимальный срок выдачи овердрафта 2 дня.

- Как определяется лимит овердрафта?

- Лимит овердрафта зависит от среднего размера ежемесячных посуплений на счет клиента. В зависимости от специфики бизнеса клиента и его кредитной истории, лимит овердрафта может быть от 20 до 80% от ежемесячных поступлений на счет.

-Какие основные преимущества овердрафта вы можете назвать?



- Говоря о преимуществах овердрафта, в первую очередь хотел бы отметить то, что клиенты банка в любой момент могут занять недостающие им денежные средства в пределах лимита Кстати, занимать денежные средства можно неограниченное количество раз – это возобновляемые ресурс. Другим преимуществом является то, что овердрафт - это кредит на покрытие всех краткосрочных расходов, т.е. конкретная цель нигде не фиксируется . Иными словами, кредитные ресурсы можно тратить на любые цели. Проценты начисляются только на фактически использованную сумму овердрафта. То есть проценты начисляются только на ту сумму, которая была взята в долг, а не на весь доступный лимит. Соответственно, если овердрафт не был использован, то никакие проценты не начисляются.. До определенного лимита нет залога. Овердрафт позволяет предпринимателям избежать задержек в бизнес цикле и обеспечить клиентам независимость от периода поступлений средств на их текущие счета.

- Какие основные факторы влияют на выбор данного продукта клиентами?

- Основными факторами являются то, что овердрафты с определенным лимитом могут выдаваться без залогового обеспечения, за один день и без проведения полного финансового анализа, что делает продукт легко доступным.

Принцип работы данного продукта AccessBank состоит в том, что наши клиенты могут не беспокоиться, видя на своем счету ноль, так как с овердрафтом AccessBank-а ноль - не так уж и плохо. Даже если у вас нет денег на счету при помощи овердрафт вы сможете приобрести необходимые средства для срочных оплат.

AccessBank осознает важность финансовой оперативности в бизнесе и именно с овердрафтом вы можете почувствовать эту уверенность.